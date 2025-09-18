Celebra Instituto Tecnológico de Altamira 50 años formando profesionistas

Altamira, Tamaulipas.- Septiembre 18 de 2025.- El Instituto Tecnológico de Altamira conmemoró 50 años de formar profesionistas en Tamaulipas, con una ceremonia presidida por su directora, Cecilia Rocha Felizardo, acompañada de autoridades educativas, docentes, estudiantes y egresados que han formado parte de la historia de esta institución.

En representación de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, felicitó a la comunidad del instituto por cinco décadas de esfuerzo, compromiso y contribución al desarrollo educativo y productivo de la región.

“El Instituto Tecnológico de Altamira es ejemplo de perseverancia y excelencia académica; durante 50 años ha sido semillero de profesionistas que, con su talento y conocimientos, han impulsado la transformación de Tamaulipas. Hoy refrendamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo a esta institución para que continúe siendo un pilar en la formación de generaciones que aporten al bienestar y progreso del estado”, refirió.

Subrayó el papel del Instituto en la formación de profesionales altamente capacitados, que a lo largo del tiempo han aportado sus conocimientos y talento al crecimiento industrial y social de una región tan trascendental para el desarrollo como el sur de Tamaulipas.

Resaltó el compromiso de todos quienes integran la comunidad del Tecnológico de Altamira de continuar siendo un referente en educación superior, impulsando la innovación, la investigación y el desarrollo integral de las y los jóvenes tamaulipecos, con base en la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya y que implementa la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García.