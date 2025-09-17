EstatalesPortada

Gestiona rector de la UAT acuerdos para la movilidad internacional

Ciudad de México.-  17 de septiembre de 2025.– El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con la finalidad de estrechar la vinculación y abrir más oportunidades para que los universitarios de esta casa de estudios participen en los programas de movilidad internacional.

En su visita a las oficinas de esta dependencia del Gobierno Federal, en la Ciudad de México, el rector dialogó con el director de Intercambio Académico, Luis Enrique Isla Rincón; acompañado por el subdirector de Convenios y Programas, Alonso Vicentiño; y el titular del área de Información y Difusión de Becas, Omar Alejandro Cordero García.

En el acercamiento, se planteó la posibilidad de formalizar la vinculación entre ambas instituciones mediante un convenio que permita a los estudiantes de la UAT acceder a más espacios en los programas que la Secretaría de Relaciones Exteriores promueve a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).

Asimismo, se destacó la importancia de celebrar este tipo de acuerdos, alineados con las políticas de trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien, a través de instituciones como la AMEXCID, fortalece las oportunidades de educación para la juventud estudiantil mexicana.

