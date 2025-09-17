Por: Raúl Terrazas Barraza

Extrañas declinaciones judiciales

Es difícil pensar que haya Juanitas o Juanitos, tipo como aquellas que llegaron a ser diputadas y debieron de dejar sus cargos, para que, las suplentes o los suplentes llegaran a las Cámaras Legislativas, porque el hecho de que sean varios los electos a cargos en el Poder Judicial que renuncia y tiene que llamarse al que había quedado en segundo lugar, despierta sospechas.

Fue un asunto que anduvo mucho tiempo en los medios de comunicación y caló tanto en la política, que debieron de tomarse medidas hacia el interior de los partidos políticos ya que las sustituciones en cascada dejaron mucho que desear y, por tanto, comenzaron a perder muchos votos en las urnas a la hora de las elecciones.

Desde luego, las opiniones entre legisladoras y legisladores del Congreso de Tamaulipas quedan divididas, porque mientras unos no sospechan nada, otros, los menos sueltan la versión para ver que sacan.

El asunto es que, en la sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado realizada este miércoles fue aceptada la renuncia de uno de los posibles Juanitos, el licenciado Jesús Terán Martínez, quien ganó en las urnas el cargo de Juez de Primera Instancia en materia laboral de la V Región Judicial, entregó un documento en el que señala su declinación al cargo por motivos personales, factor que también se dio en otras cuatro renuncias.

Además, esto se da a unos días de que asuman su responsabilidad en el Poder Judicial de la entidad y cuyo evento está previsto para el día 30 de los corrientes en el Polyforum del Parque Bicentenario al sureste de la capital de Tamaulipas, por ello es que los integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, de inmediato aprobaron, sobre la base de la Constitución Local y las Leyes de la materia y los principios de la paridad de género, fuera designado el licenciado Juan Jesús Anaya Fernández.

El malpensado diputado panista, Gerardo Peña Flores, dijo que deberían de revisarse bien los motivos de renuncia para que no haya especulaciones, aunque ello equivaldría a sacar confesiones no escritas en los documentos de dimisión que son presentados ante la Legislatura, ya que, en todos los casos se duce motivos personales.

Obvio, contra ello, y en este momento no hay sospecha que valga, pero, como el tiempo todo lo descubre, no sé de por concluido el asunto, ya que, podría llegar el día en que la verdad aflore o bien, que los mismos que dimitieron, saquen su otra verdad en el entendido de que, eso ya no arregla nada.

Deberán, eso sí, guardar muy bien la constancia de mayoría que recibieron de las autoridades electorales del Estado, luego de que la elección fuera declarada válida, porque allí consta que fueron la prima camada de funcionarios judiciales de la entidad que llegarían a los Juzgados por decisión de los ciudadanos y eso, nadie, en absoluto nadie les quitará el orgullo de haber ganado el cargo con votos y no con una designación rabona.

Por otro lado, los Diputados de la Permanente revisaron y estuvieron de acuerdo con la gestión y contratación que pretende hacer el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Favila, para que, con créditos pueda llevar a cabo obras que los habitantes de aquella ciudad requieren.

El Diputado Jesús Vargas Fernández hizo ver que la solicitud del alcalde se ajusta a la Ley de Disciplina Financiera y que habrá una estrategia sólida, responsable y viable para la liquidación de los créditos.

Este ejemplo del Ayuntamiento de Matamoros, deberían seguirlo todas las alcaldesas y alcaldes de Tamaulipas que requieren recursos para responder a los compromisos que tienen con la ciudadanía, porque, esperanzados a las participaciones federales y estatales, se quedarán chiflando en la loma, máxime su se toma en cuenta que el Presupuesto de Egreso de la Federación para el año que viene entraña recortes y más recortes, tipo como el que viene para Salud.

Siempre será mejor en cualquier ciudad de Tamaulipas que el Ayuntamiento deba porque compró camiones para la recolección de la basura o le invirtió en más máquinas para bacheo, a tener el rechazo popular, porque las acciones se quedan cortas frente a las necesidades, como sucede en la capital de Tamaulipas, que, de no ser porque el Gobierno del Estado entra a quite, la capital de Tamaulipas sería la que tiene los peores servicios municipales de América Latina.

Los otros

Aunque el encargado Tamaulipas de la Oficina de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios, DGETI, Olegario Muñoz Cura haya condenado los acontecimientos del CETis número 78 de Altamira, donde los alumnos lincharon al director del plantel Julio César Barrón Morales porque un asunto de acoso contra unas estudiantes.

Cierto que cosas se pusieron color de hormiga, pero también es que, la situación fue inaguantable y los alumnos se hicieron justicia por propia mano, mal, cierto es que está mal y por eso el de la DGETI dice que el caso ya se turnó a las autoridades correspondientes, solo que, no dijo que él es la autoridad correspondiente y que, primero que nada, debe de renunciar al presunto acosador, ante la sencilla razón de que, no hacerlo implicaría proteccionismo al directivo.

CBTIS, CETis y todo ese tipo de instituciones deben de ser revisados a fondo, porque líos como el de Altamira, son el pan de todos los días allí, solo que no hay denuncias, porque quienes denuncian son hostigados y hasta expulsados. También y, de ello ya tiene información el secretario de Educación en la entidad, Doctor Miguel Ángel Valdez García, esas preparatorias, son un negocio para directivos, docentes, líderes sindicales, quienes por todo cobran, incluso, seleccionan a los clientes potenciales reprobándolos para que paguen cursos de nivelación que ellos mismos imparten y así todos ganan.