Fortalece CONALEP Tamaulipas preparación técnica y práctica de las y los estudiantes

Tampico, Tamaulipas.– Septiembre 17 de 2025.- Instalaciones de vanguardia y carreras acordes a las necesidades de la región son parte de lo que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Tamaulipas ofrece a sus estudiantes.

Un ejemplo de ello son las carreras que oferta el CONALEP 054 en Tampico, plantel que cuenta con espacios de primer nivel, como el simulador de autotransporte y el taller de autotrónica, diseñados específicamente para fortalecer la preparación técnica y práctica de las y los estudiantes.

Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior en la entidad, acompañado por Fernando Arizpe Pedraza, director general de CONALEP Tamaulipas, visitaron este espacio educativo, en donde sostuvieron un diálogo cercano con las alumnas y alumnos, escuchando sus experiencias y perspectivas sobre su formación académica.

Crespo Solís compartió que tuvo la oportunidad de interactuar directamente con el simulador de autotransporte, constatando la calidad y utilidad de estas herramientas pedagógicas y tecnológicas, que contribuyen a preparar a las y los jóvenes para los importantes retos del sector productivo en la región.

Destacó que el hecho de que las instituciones de educación media superior cuenten con más y mejores recursos es reflejo de la importancia que representa la educación, convirtiéndose en una herramienta clave para el desarrollo de Tamaulipas, acorde con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Por su parte, Fernando Arizpe Pedraza refrendó el compromiso del CONALEP Tamaulipas de impulsar una educación integral, innovadora y de calidad, alineada con las necesidades del mercado laboral actual, brindando a las y los jóvenes mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.