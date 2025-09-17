Entrega Guardia Estatal de Género reconocimiento a niñas ganadoras del concurso para nombrar a botargas oficiales de la SSPT

-Con estas actividades se promueven los programas sociales y el acercamiento con la sociedad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2025.- ‘’Patrullera Estrella’’ y ‘’Comandante Laredo’’ son los nuevos integrantes de la Guardia Estatal de Género, quienes realizarán diferentes acciones de proximidad en Nuevo Laredo junto al personal de la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Sus nombres fueron escogidos por las niñas Nadxieelli García García y Arantza Osmara Martínez Esquivel, residentes de Ciudad Victoria, a través de un concurso en las redes sociales oficiales de esta dependencia, en el que niños y niñas de la entidad emitieron diversas propuestas.

Además de un reconocimiento, las menores de edad recibieron una tablet entregada por los subsecretarios Alex Melgarejo Torres y Juan Antonio Sánchez Ruiz, y la delegada estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, Herlinda Molina Estrada.

La premiación de las ganadoras y presentación oficial de los nuevos elementos se realizó en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, en donde acompañadas de sus padres, Nadxieelli y Arantza convivieron con el personal encargado de salvaguardar la seguridad en Tamaulipas.