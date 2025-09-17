DIF Tamaulipas impulsa proyecto de “Producción Sostenible de Miel” en comunidades rurales

Ocampo, Tamaulipas.– Septiembre 17 de 2025.- Con la finalidad de fortalecer la economía familiar y mejorar la calidad de vida en las comunidades rurales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, puso en marcha en el municipio de Ocampo el proyecto “Producción Sostenible de Miel”, una iniciativa que en su primera etapa beneficia a 15 familias del ejido Eligio Treviño.

La acción forma parte del programa “Desarrollo Comunitario y Economía Solidaria”, a través del cual el DIF Estatal entrega insumos básicos y brinda capacitación técnica a las y los participantes, con el propósito de que cuenten con las herramientas necesarias para consolidar un proyecto productivo sostenible.

Además de dotar de materiales, el organismo ofrece asesoría en el manejo económico y administrativo, de manera que las familias puedan organizarse mejor, fortalecer su emprendimiento y acceder a nuevas oportunidades de comercialización de la miel y sus derivados.

En esta ocasión, 35 personas recibieron insumos y participaron en el arranque del proyecto, acompañados por personal de la Dirección de Desarrollo Comunitario del DIF Tamaulipas. La iniciativa busca convertirse en un modelo a replicar en más comunidades de la región.

Con acciones como esta, los Mensajeros de Paz continúan acercando oportunidades a las familias rurales de Tamaulipas, promoviendo el trabajo en comunidad y generando alternativas de desarrollo que se reflejan en una vida más digna y con mayores oportunidades para todos.