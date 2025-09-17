Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

“El Grito”, cercano a la gente

La ceremonia conmemorativa del 215 Aniversario del inicio de la Independencia de México, celebrada la noche de este lunes en Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, muestra nuevamente que el gobierno estatal encabezado por Américo Villarreal Anaya, es un gobierno cercano a la gente. Se celebró con alegría, entusiasmo y orden el aniversario de las fiestas patrias; mostrando la cercanía, atención y relación directa que hay actualmente entre el gobierno del estado y la ciudadanía; tan así que el Gobernador se sintió en confianza de todo el pueblo de Tamaulipas para encabezar el baile de celebración con su esposa, la doctora María de Villarreal, los que iniciaron la fiesta nacional este año en la capital tamaulipeca.

Se demostró una vez más que la cercanía es auténtica, surge natural y es aceptada por el pueblo de Tamaulipas, quién vivió con júbilo este acontecimiento tan esperado cada mes de septiembre, lo que dice mucho porque se ve el interés que tiene el gobernador por mantener un gobierno humanista, cercano a la gente, directo, sensible y dispuesto a servir a las y los tamaulipecos.

La presencia del conjunto “Los Ángeles Azules” pudo conseguir que se viviera una fiesta de toda una gran familia, en donde los tamaulipecos se mantienen unidos, trabajando en metas concretas para su desarrollo y bienestar. Las obras anunciadas por el gobernador para el actual sexenio siguen adelante, lo que demuestra que hay un buen entendimiento en objetivos y tareas por realizar con el Gobierno Federal. Hay apoyo y colaboración mutua.

Por cierto, en la ceremonia del Grito estuvo presente el alcalde de Ciudad Victoria, Lalo Gattás y su esposa Lucy Rodríguez de Gattás, lo que confirma la cercanía que existe con el gobernador Américo Villarreal Anaya y lo que también se ve en el avance de los resultados que se siguen dando en este segundo periodo de gobierno municipal, lo que asegura un buen final para su gestión.

Y para aquellos que según no tenía los tamaños, lo está demostrando y hasta de sobra. Esto le suma puntos seguramente a su Secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, que por cierto, también hijo de alcalde de Victoria, que puede ser uno de los favoritos en la próxima elección del 2027 para la capital tamaulipeca. Pendientes.

También por cierto, los que acompañaron al Gobernador en el Grito de Independencia, sobre todo abajo del templete cuando empezaron a tocar “Los Ángeles Azules”, vimos por ahí muy cerquita a su familia y algunos de su equipo muy cercano de colaboradores como: Héctor Villegas González, Silvia Casas González, Miguel Ángel Valdez García, Raúl Quiroga Álvarez, Manuel Alejandro Virués Lozano, Óscar Azael Rodríguez Perales, el Dr. Vicente Plascencia Valadez, Dámaso Anaya Alvarado, Humberto Prieto Herrera, Samuel Badillo Amador, Gerardo Illoldi Reyes, entre otros.

Total la fiesta del gobernador Américo Anaya nos muestra el entusiasmo que se vivió en la celebración del Grito de la Independencia este pasado lunes 15 de septiembre por la noche en la capital tamaulipeca. Es un gobernador cercano a la gente, en donde se vivió una festividad popular con la presencia de miles de familias tamaulipecas; cerrando con broche de oro con Los Ángeles Azules que hicieron vibrar el corazón de Ciudad Victoria con su música.

Informes con representantes de lujo

Como siempre, a inicios del mes de septiembre se realizan los informes de los 43 alcaldes y alcaldesas en el Estado. Se resaltó en esta ocasión que los representantes del gobernador en cada informe fueron de primer nivel, sin excepciones hasta en los municipios más pequeños como: en Palmillas Bustamante, Miquihuana, Jaumave, Casas, Güemez, Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Camargo, Casas, Cruillas, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Padilla, San Carlos, San Nicolás, solo por citar algunos, entre otros, estuvieron asistiendo Secretarios y Secretarias de despacho del Gobernador, lo que permite una comunicación directa, de primer nivel inmediata entre el Titular del Ejecutivo con las y los Presidentes Municipales, muy necesario en tiempos actuales en que se requiere dar respuesta a demandas ciudadanas en tiempo real, sin esperar ni siquiera una decisión que se tome hasta el día siguiente, así entonces vemos que el gobierno de Américo Villarreal Anaya, sí resuelve en el momento en el que se necesita a través de las autoridades municipales y eso es bueno para todos.

Esto lo acabamos de ver en el informe de Palmillas, Jaumave, Miquihuana, Bustamante, Güemez e incluso en Tula, en donde el representante del gobernador, es decir, Héctor Villegas González, Benjamín Hernández Rodríguez, Vicente Joel Hernández Navarro, Walter Ángel Jiménez, Carlos Arturo Pancardo Escudero y Luisa Eugenia Manautou Galván, Secretario General de Gobierno, de Turismo, de Salud, de Energía, de Seguridad Pública y de Administración, respectivamente, en donde el representante del Gobernador aceptó y concedió el apoyo estatal a la demandas y propuestas de los alcaldes y alcaldesas de estos municipios, sin esperar ningún solo día. Eso es realmente buen gobierno y que bueno que se estén dando así las cosas, ya que este gobierno de la 4T, es cercano a la gente y se caracteriza por su humanismo.

Por la importancia del tema, por hoy no hay notas cortas, se las debo para la próxima

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.