Destaca mezcal de Tamaulipas en el Encuentro Nacional de Mezcal Puebla 2025

Ciudad de Puebla, Puebla.- Septiembre 17 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno de Tamaulipas participó en el Encuentro Nacional de Mezcal Puebla 2025, celebrado del 12 al 14 de septiembre en la ciudad de Puebla, espacio de vinculación comercial, innovación y cultura que reunió a más de 150 stands con la presencia de 300 marcas de mezcal de los estados con denominación de origen.

Tamaulipas tuvo una destacada representación con tres productores mezcaleros de los municipios de Jaumave y Miquihuana, quienes presentaron nuevas marcas bajo el acompañamiento técnico de la Dirección de Extensionismo Pecuario y Forestal de la Secretaría. Lo anterior fue dado a conocer por Flor Lucero Flores Altamirano, jefa del Departamento de Distritos de Riego, Unidades de Riego y Temporal, en representación del titular de la dependencia estatal.

Las marcas tamaulipecas que se presentaron fueron: Miquihuanensis: mezcal de agave montana destilado en el Rancho El Durazno, municipio de Miquihuana, producido por Javier Reyna Jaramillo; Janambres: ensamble de agave Salmeana y Fonkiana destilado en San Lorenzito, municipio de Jaumave, producido por José Alberto Salazar.

Asimismo, Marcela: mezcal de agave montana destilado en el ejido La Marcela, municipio de Miquihuana, producido colectivamente por los ejidatarios con el acompañamiento técnico del extensionista forestal, Tadeo Jiménez. Son mezcales jóvenes elaborados a base de Agave montana, es una especie endémica del noreste mexicano que únicamente en Tamaulipas tiene denominación de origen, lo que convierte a estas bebidas en un producto exclusivo y con identidad propia.

Así mismo, destacó que el evento incluyó foros, talleres, actividades culturales y competencias de relevancia nacional como el Campeonato Nacional de Mixología, la Cata de Mezcal y Destilados de Agave “Premio al Origen 2025”, la Carrera del Mezcal y el Premio al Mejor Mezcal.

Indicó que con esta participación, Tamaulipas refrenda su compromiso de impulsar la diversificación productiva, la innovación y la apertura de nuevos mercados, con el propósito de fortalecer el desarrollo rural y posicionar al mezcal como una bebida ancestral con gran potencial internacional.

Cabe destacar que el pasado 27 de junio de 2025, el gobernador Américo Villarreal Anaya visitó el ejido La Marcela, en Miquihuana, donde recorrió el vivero de agave montana y las áreas de horno y fermentación, reconociendo el esfuerzo de los productores locales en este proyecto mezcalero.