Avanza STPS avanza en el combate al rezago de expedientes en Juntas de Conciliación; se ha reducido más del 50 por ciento

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas informó que gracias al esfuerzo conjunto de su equipo y bajo la conducción del secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes, se ha logrado abatir en más de un 50 por ciento el rezago histórico en los expedientes de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.

Indicó que al inicio de la presente administración, el rezago ascendía a 22 mil expedientes pendientes. Actualmente, la cifra se ha reducido a cerca de 10 mil, lo que refleja un avance significativo en el cumplimiento de los compromisos de justicia laboral. El objetivo es concluir con la totalidad de los asuntos antes de la extinción definitiva de las juntas, prevista para el año 2028, cuando se consolidará el modelo de los Centros de Conciliación Laboral.

Actualmente operan en Tamaulipas 15 Centros de Conciliación, mientras que las juntas continúan con el desahogo de los casos heredados. En esta transición, se contempla la conclusión ordenada de los expedientes en las cuatro juntas en proceso de cierre: Tampico (junto con una junta especial), Reynosa y Ciudad Victoria. Cada una de estas atiende en promedio 2 mil asuntos.

Expresó que el trabajo ha sido posible gracias a una estrategia de redistribución de personal, que involucra a más de 130 trabajadores, quienes han mostrado compromiso y profesionalismo para agilizar los procesos, garantizar resoluciones apegadas a derecho y mantener una baja tasa de impugnaciones. Con ello, se asegura que la mayoría de las partes queden satisfechas con los laudos emitidos.

El secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes destacó que esta labor responde a la visión de un gobierno humanista y transformador, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha puesto como prioridad la consolidación de un nuevo modelo de justicia laboral que garantice procesos más ágiles, imparciales y centrados en la conciliación.

Por último, reiteró que este esfuerzo, permitirá llegar a 2027 con la meta de expedientes prácticamente concluida, cumpliendo con el compromiso de entregar a Tamaulipas un sistema laboral más moderno y eficiente, en beneficio de las y los trabajadores.