Convoca Protección Civil Tamaulipas a sumarse al Simulacro Nacional 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 17 de 2025.- Con el propósito de fomentar la cultura de la protección civil entre la población y contribuir al fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante una eventual emergencia o desastre, la Coordinación Estatal de Protección Civil, que encabeza Luis Gerardo González de la Fuente —dependiente de la Secretaría General de Gobierno—, llevó a cabo la difusión y convocatoria en los 43 municipios del estado para participar en el Simulacro Nacional 2025, en seguimiento a la invitación emitida por la Coordinación Nacional.

En conferencia de prensa, González de la Fuente destacó que, hasta el momento, se tiene un registro de 1,260 inmuebles inscritos en todo el estado, de los cuales 502 son federales, 48 estatales, 27 municipales y 683 del sector privado, además de la participación estimada de 70,728 personas.

Este ejercicio se llevará a cabo el día viernes 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas.

Considerando que Tamaulipas, en sus diferentes regiones, está expuesto a diversos tipos de fenómenos, se puso a consideración de cada responsable de inmueble la elección de la hipótesis del simulacro, de acuerdo con el esquema de riesgo de su municipio. Entre las principales hipótesis seleccionadas destacan: conato de incendio, fuga de gas, inundaciones, derrame de hidrocarburos, amenaza de explosivo, entre otras.

González de la Fuente, señaló que durante la actual administración que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha puesto especial empeño en desarrollar acciones orientadas a disminuir las afectaciones en caso de accidentes o ante el impacto de fenómenos perturbadores.

Finalmente, el coordinador estatal subrayó que estas acciones preventivas se realizan gracias al trabajo coordinado entre diversas dependencias, contando en todo momento con el respaldo del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, haciendo sinergia para beneficio de las y los tamaulipecos.