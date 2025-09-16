Promueve ITAVU cultura de la previsión a través del testamento

-El instituto impulsa el Mes del Testamento en Tamaulipas para garantizar certeza legal, proteger el patrimonio y brindar tranquilidad a las familias

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 16 de 2025.- Con un llamado a la conciencia y a pensar en el futuro de los seres queridos, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) exhortó a la ciudadanía a aprovechar el programa “Septiembre, Mes del Testamento”, impulsado en coordinación con Notarios Públicos.

El director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, explicó que este acto jurídico permite establecer con certeza quién heredará los bienes de una persona, brindando tranquilidad y evitando conflictos legales, “un testamento es la manera de garantizar que nuestra última voluntad se cumpla y que nuestros seres queridos no queden desprotegidos”, señaló.

Como parte de esta estrategia, los notarios de Tamaulipas reducen sus honorarios a un costo accesible, de hasta 3 mil pesos, con el objetivo de que más familias, especialmente aquellas con menores recursos, puedan formalizar su herencia en vida. El testamento, precisó, puede modificarse o revocarse cuantas veces sea necesario mientras la persona viva.

Treviño Cantú recordó que en México solo el 10% de la población realiza este trámite, principalmente por desconocimiento o por falta de recursos. De ahí la importancia de promover una cultura de previsión, “queremos que cada ciudadano piense en su futuro y en el de sus seres queridos. El testamento es un acto de amor y responsabilidad”, subrayó.

Indicó que en línea con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, el ITAVU busca que más tamaulipecos garanticen la protección de sus familias a través de un documento que da certeza legal y refleja la voluntad de quien lo otorga.