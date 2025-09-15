Por: Raúl Terrazas Barraza

El otro impacto de Informes Municipales

Las y los presidentes municipales que rindieron su primer Informe del estado que guarda el Ayuntamiento que, por mandato de los ciudadanos dirigen, ahora se sienten más alcaldes que nunca, dado que, cumplieron con la previsión del Artículo 55 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Allí refiere que, además de las facultades y obligaciones que señalan las diferentes disposiciones legales y reglamentarias aplicables, tendrán otras 25 más, de entre las cuales, el numeral XIX, indica debe rendir anualmente al Ayuntamiento, en el período comprendido entre los días tres y 13 de septiembre de cada año, un informe detallado sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal y las labores realizadas.

El hecho de que, a todos los Informes de los alcaldes hayan ido secretarios y funcionario de la administración estatal, con la representación del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, las y los hizo sentirse bien y a partir de ya, aunque no les observaron dato alguno, al contario, en todos los casos les dijeron que cuenta con el respaldo del Mandatario estatal, así se trate de los no regeneracionistas que manejan los Ayuntamientos.

También las y los munícipes que rindieron su primer informe de Gobierno, pudieron percatarse de que es aquello que más llama a sus gobernador, por eso, tendrán que echarle más creatividad a su administración.

Además, tener muy presente que, compromisos de campaña fueron palabra empeñada con las y los ciudadanos, quienes, de todo llevan cuenta y, en caso de que, para el segundo Informe que será dentro de un año, esbocen la posibilidad de la reelección en el 20027, tendrán que plasmar en ese recuento a detalles que atendieron las peticiones ciudadanas, de forma contraria perderán en las urnas hasta con candidatos independientes.

Respecto a los que presentaron su cuarto informe de Gobierno municipal, porque se reeligieron el año pasado, es seguro que, ya trae proyecto en mano para el futuro mediato y, desde ya, aprovecharon la previsión del numeral, XIX del Artículo 55 del Código Municipal para lanzar las campañas al vuelo, perdón las campanas al vuelo y que, aquellas y aquellos alcaldes que se sientan candidatos para lo que sea en el 2027 y en el 2028, impriman el acelerados para llevar beneficios a la ciudadanía desde los Ayuntamientos, de lo contrario, no pintarán para nada.

Concluidas las fechas de los Informes Municipales del 2025, que fue del tres al 13 de septiembre, claro que hay alcaldesas y alcaldes que se siente soñados y que sí la supieron hacer, porque tuvieron el reconocimiento de los funcionarios estatales que fueron testigos de su desempeño y del reconocimiento obtenido por las personas que gobiernan.

Los otros

Como casi todos los años, el 15 de septiembre cae un buen aguacero y cambia el escenario de la celebración del Grito de Independencia que da el Gobernador del Estado desde el Palacio de Gobierno, aunque aquello que jamás cambia es el espíritu de fiesta, ese prevalece por sobre todas las cosas, máxime sí, cómo este 15 de septiembre estuvieron para la celebración Los Ángeles Azules y a quienes todos quisieron ver.

La lluvia no fue a la hora del Grito de Independencia del Doctor Américo Villarreal Anaya, pero, sí seis horas antes y se mantuvo el pronóstico de que volvería a llover a la hora del pronunciamiento a favor de los Héroes que nos dieron Patria y Libertad y desde luego cuándo se toma La Bandera de México y se ondea en señal de algarabía por el sucedo de hace 215 años protagonizado por Don Miguel Hidalgo y Costilla desde el pueblo de Dolores en Guanajuato, el cual es considerado como cuna de la Independencia Nacional.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se acaba de dar una revisada a la forma que operan las Unidades Regionales de Transferencia del Conocimiento que funcionan en los municipios de González, Jiménez, San Fernando y Tula, en las que existe una población escolar de más de 80 estudiantes que reciben clases por la modalidad en línea.

El titular de la Rectoría, Médico Dámaso Anaya Alvarado estuvo en el municipio de González y junto con el Alcalde, doctor Miguel Zúñiga Rodríguez, desde cuya unidad dio el recibimiento a las y los alumnos de ese sistema educativo que funciona desde hace unos 20 años, tiempo durante el cual han cumplido con su cometido ya que, trabajan con estudiantes que no pueden acudir a las aulas en los Centros Universitarios que hay en las ciudades.

El programa de apoyo a este tipo de educación se denomina Unidades Regionales en Movimiento, tú ruta comienza aquí, el cual lleva implícito remarcar el sentido de pertenencia de los estudiantes a la UAT, porque la modalidad en línea cuenta lo mismo que la modalidad presencial, sobre todo, porque son espacios que permiten acercar la Universidad a las comunidades, son una apuesta a la inclusión para que jóvenes y adultos puedan ingresas a los programas de licenciatura y postgrado.

Los Centros Regionales de transferencia del Conocimiento, también representan el avance de las tecnologías y, al consolidar la modalidad con la que operan queda claro que la educación en línea es una gran opción, por tanto, la Rectoría trabaja en ampliar las alianzas estratégicas con instituciones educativas y los sectores productivos para crear programas de capacitación, diplomados y servicios académicos que sean necesarios en los municipios de Tamaulipas.

El médico Anaya Alvarado, hizo ver que, Las Unidades Regionales son instancias de la UAT que permiten consolidar una red sólida de educación en línea en todo el estado.

La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, estuvo en el Puerto de Tampico para reunirse con las mujeres que trabajan en las despicadoras de Camarón, en respuesta a una petición realizada por ellas a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, comprometiéndose a respaldar sus necesidades con apoyos de la dependencia que tiene a su cargo.

La funcionaria del Gabinete Presidencial supo sobre la labor de estas mujeres en el sector pesquero, escuchó las necesidades y reafirmó el compromiso de atenderlas desde la cercanía para garantizar su bienestar.

Le pidieron la creación de una escuela preparatoria por el rumbo de las despicadoras y que la inclusión de los programas sociales sea más rápida.