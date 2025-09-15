Consolida Tamaulipas lazos de cooperación con gobiernos municipales

-Durante el Primer Informe de Gobierno del municipio de Abasolo, el Gobierno de Tamaulipas refrendó su compromiso de trabajar de la mano con los ayuntamientos, destacando la esperanza y la unidad como ejes para fortalecer el bienestar y la transformación social

Abasolo, Tamaulipas.- Septiembre 15 de 2025.- En un ambiente de unidad y compromiso, el Gobierno de Tamaulipas refrendó su alianza con los municipios para consolidar la transformación social que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante el Primer Informe de Gobierno de la alcaldesa de Abasolo, Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, celebrado en la plaza principal de la cabecera municipal, asistió en representación del mandatario estatal, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, quien destacó la importancia de refrendar la confianza ciudadana como motor de cambio.

“Renovemos la esperanza porque es en esta donde reside la fortaleza de nuestros lazos como comunidad, como municipio, como entidad, como nación. La esperanza une, reconcilia, da dirección y alienta la solidaridad como práctica virtuosa de nuestra sociedad”, expresó la funcionaria estatal al transmitir el mensaje del Ejecutivo.

En su informe, la presidenta unicipal compartió con la ciudadanía los avances alcanzados en este primer año de gestión y los retos que aún se mantienen. Saldaña Pérez reconoció la confianza depositada por la población y subrayó el amor por su tierra como guía de su administración.

“Una historia donde cada esfuerzo, cada jornada, cada logro es fruto de la confianza que ustedes me han brindado. Y el amor que sentimos por nuestra tierra. No olvidamos de andar unidos, de tiempos en los que las oportunidades eran pocas y las esperanzas se marchitaban. Pero tampoco olvidamos la más importante: esa fuerza que inspira cada día a servirles y a decirles con certeza, lo mejor está por venir”, afirmó la alcaldesa.

La participación del Gobierno de Tamaulipas reforzó el compromiso de trabajar en coordinación con las autoridades municipales para avanzar en la construcción de bienestar, igualdad y desarrollo regional, recordando que la transformación comienza desde el corazón de las comunidades.