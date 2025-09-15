Con infraestructura vial y servicios básicos, Gobierno de Américo le da un nuevo rostro a Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 15 de 2025.- Bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), ha implementado proyectos estratégicos para mejorar la infraestructura vial, hidráulica y de servicios básicos en Reynosa destinando del 2022 a 2024, una inversión superior a los 249 millones de pesos.

El titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya informó que las obras realizadas en la ciudad fronteriza consistieron en 50,417.84 M2 de pavimentación, así como la instalación de 162 tomas, 176 descargas sanitarias, 2,069.05 ML en tubería de drenaje y 2,349.67 en red de agua potable, además de 246 luminarias.

Destacó que antes de ejecutar las pavimentaciones, se reemplazó la tubería de agua y drenaje para evitar fugas y cortes de calles en el futuro, asegurando que las obras tengan un impacto duradero y que la movilidad urbana se mantenga sin interrupciones.

“El destinar recursos a este tipo de obras, forma parte de la estrategia integral para transformar y modernizar este municipio, fortaleciendo su infraestructura y promoviendo el desarrollo de esta región”, expresó el secretario.

Para finalizar dijo que alineados al compromiso del Gobierno de Tamaulipas, se trabaja para optimizar la movilidad vial, garantizar servicios básicos de calidad y ofrecer espacios seguros a las y los ciudadanos de cada municipio de la entidad.