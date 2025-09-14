Refuerza Instituto de Defensoría Pública de Tamaulipas acceso a la justicia con jornada de visitas carcelarias en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 13 de 2025.- El Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas llevó a cabo una jornada de visitas carcelarias en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, como parte de su compromiso permanente de garantizar el derecho a la defensa y la atención jurídica de las Personas Privadas de la Libertad (PPLLs).

Durante esta jornada, se brindó asesoría y seguimiento jurídico a 49 hombres y 22 mujeres, logrando además ampliar la cobertura con la atención a 13 hombres y 3 mujeres adicionales, quienes solicitaron apoyo por primera vez.

Estas acciones fortalecen los mecanismos de acceso a la justicia para todos los sectores de la población, especialmente aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

En el marco de esta actividad, se presentó de manera oficial a Roxana Guerrero Galván como la nueva Directora General de la Defensoría Pública del Estado, quien reafirmó su compromiso con la misión de la institución.

“Asumimos esta responsabilidad con profundo compromiso social y vocación de servicio. Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar el acceso a una defensa legal digna y de calidad para todas las personas privadas de la libertad en Tamaulipas. Agradezco al gobernador Constitucional del Estado, Américo Villarreal Anaya, por la confianza depositada en mí y por su respaldo a las políticas públicas orientadas a fortalecer la justicia y los derechos humanos”, señaló Guerrero Galván.

Reiteró que con estas acciones, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas refrenda su labor como garante del acceso a la justicia, consolidando una atención jurídica cercana, humana y eficaz para quienes más lo necesitan.