Estatales

Promueve CEDES Matamoros muebles y artesanías con expo-venta “fiestas patrias”

27 min ago
Matamoros, Tamaulipas.- Septiembre 13 de 2025.- En el marco de las fiestas patrias, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) en el municipio de Matamoros instaló un módulo de exposición y venta de productos elaborados por personas privadas de la libertad (PPLs).

La actividad, con sede en la plaza principal de la zona centro de este municipio se encontrará abierta al público en general hasta el 17 de septiembre del año en curso y representa una importante plataforma para dar a conocer el trabajo realizado en los talleres que existen en este centro.

Personal del Departamento de Promoción y Desarrollo Laboral, así como de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad se encuentran en este sitio recibiendo a la población interesada en adquirir productos para el hogar, ornamentales y muebles cuyo diseño y elementos decorativos son representativos de los hogares mexicanos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) invita a la población en general a ser parte del proceso de reinserción social adquiriendo productos de calidad a precios accesibles, mientras apoyan la economía familiar de las PPLs, su capacitación y desarrollo en el ámbito laboral.

