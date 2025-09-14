POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Restarán poder a gobernadores sobre el notariado

Entre las reformas que se propone la presidenta Claudia Sheinbaum, está el quitar a los gobernadores de los estados el control sobre las notarías públicas. Para los fedatarios esta iniciativa no es nueva, por lo menos no es la primera vez que desde el centro del poder intentan ejercer su autoridad en la otorgación de los fiats (autorización oficial para ejercer). Un intento que siempre ha terminado en desistimiento, por las razones que usted quiera.

Hoy, las cosas no son muy diferentes. Entendemos que esta intervención de la autoridad central, se debe al mal uso que algunos fedatarios han hecho de su fiat, sobre todo en tiempos cuando hay actos de invasión de propiedades, algo que se ha hecho común, pero sobre todo porque hay notarios que se prestan para la elaboración de escrituras apócrifas.

Este fenómeno de apropiarse de lo ajeno, refiriéndonos a predios, se ha extendido en todo el país. El riesgo lo tienen los terrenos que están deshabitados, sin barda y que no son visitados periódicamente, aunque tenga a su favor el poseer escrituras y comprobantes del pago puntual del predial, pero aun así ocurren. Y las autoridades que tienen conocimiento de esto, por denuncia del propietario, no se animan a intervenir, por temor a enfrentarse a narco-invasores, o delincuentes de alta escuela.

Entonces, la medida que está en estudio desde Palacio Nacional, es para atender una parte del problema, aunque no lo resuelva del todo. Es un intento, porque la realidad es que, si los gobernadores no pueden resolverlo del todo estando tan cerca, menos podrán hacerlo desde el centro del país.

De todas maneras, este intento de intervenir deja el mensaje, de que la presidenta no tiene mucha confianza en algunos gobernadores, pero las leyes y toda regla de actuación, no pueden tener dedicatoria, es pareja para todas y todos los titulares del Poder ejecutivo en las entidades del país.

OPOSICIÓN PIDE A ADAN AUGUSTO QUE RENUNCIE. – A don Adán Augusto López Hernández, la oposición le llama a renunciar, no a la curul porque es irrenunciable, pero si, a que se separe de su posición en la Junta de Coordinación Política, porque incluso hay quejas en el Parlamento Europeo, y denigra al Senado de la República. Esto, según declaraciones de Ricardo Anaya.

El pronunciamiento proviene de EU, Asia y Europa, de acuerdo a la versión del panista, el casi hermano del hombre de Macuspana, desprestigia al Senado de la República. ¿Usted que opina?

Esta propuesta de dejar fuera a Adán Augusto en ese círculo de poder, es ante todo un recurso político, es obvio que ni va renunciar, ni lo van a renunciar. Pero golpe mediático siempre ayuda a quien lo asesta, y de eso se trata la política.

Incluso hay una frase acuñada por los priistas, cuando se daban hasta con la cubeta entre ellos mismos, “si no te alcanzo, por lo menos te bajo”.

Y USTED A QUIEN LE APOSTABA, A TYSON O AL CANELO. – A estas alturas, eso es lo de menos, lo increíble de este deporte son las ganancias económicas que dejan a las empresas del entretenimiento, usted me dirá es deporte, absolutamente si, pero no podemos pasar por alto que desde el punto de la mercadotecnia es un gran negocio.

La rumorología en este caso, lo menos que le adjudican son 150 millones de dólares al bolsillo del Canelo Álvarez pagados por Netflix, cierto o no, la realidad es que resulta muy alto, al lado de los 40 millones de dólares que cobró Jake Paul por enfrentarse con Mike Tayson apenas en noviembre del año pasado.

Como todo en esta vida, lo regula la oferta de la demanda, y después de los resultados en número de espectadores logrado por Netflix en noviembre de 2024, ahora está de mano suelta, dispuesto a pagar lo que sea por un espectáculo que promete reunir a un público mucho más numeroso, al que podrá vender sus servicios de trasmisión del video de esta pelea.

GATTÁS SUPERVISA LOS SERVICIOS PÚBLICOS.- Napoleón Bonaparte decía que “De pequeños detalles está hecha la historia”. Este enunciado parece ser evocado por el alcalde Eduardo Gattás Báez, a quien de manera permanente lo vemos verificando tareas que podemos llamar domésticas dentro del trabajo municipal, pero esas acciones en apariencia simples son las que escriben la hoja de servicio y proporciona resultados de que el Ayuntamiento de Victoria le está cumpliendo a sus gobernados.

En esta ocasión, Gattás efectuó un recorrido de supervisión por las instalaciones del Barrido Manual y de los Servicios Complementarios, todos ellos realizan tareas comprometidas con la imagen urbana. Responsables de atender y mejorar la imagen urbana es la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Durante su estancia, el titular Carlos Alberto Charles Ortiz, informó al alcalde de Victoria sobre el operativo integral desplegado en 68 escuelas en el regreso a clases con trabajos de recolección de basura, poda y tala en el entorno de cada institución educativa.

En este mes de septiembre se realizaron acciones en Parques y Jardines, alumbrado público, Barrido Manuel, Servicios Complementarios y Recolección de Basura, que beneficiaron a 41 escuelas primarias y 27 de nivel preescolar atendiendo sus necesidades en servicios básicos. En sus cercanías fueron reparadas 40 lámparas del alumbrado público, hubo 8 acciones de descacharrizaciones en igual número de escuelas, y se reubicaron 5 puntos de recolección de basura en primarias y 4 kínder´s.

ABRIRÁN UN NUEVO CENDI EN NUEVO LAREDO UAT-IMSS.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, sostuvo una reunión con el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Luis Aranza Aguilar, con el propósito de consolidar acciones conjuntas que fortalezcan la atención y el bienestar de la comunidad universitaria en la región de Nuevo Laredo.

En el encuentro se abordaron proyectos estratégicos, entre los que destacó la apertura de un Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT) en esa zona fronteriza.

Este espacio se proyecta como un servicio integral que brindará cuidado especializado, formación temprana y acompañamiento en un entorno seguro para las hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores universitarios.

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya ha tomado gran interés en gestionar la apertura de un nuevo CENDI, lo cual vendrá a fortalecer la atención integral de su personal, porque la nueva área de servicio ofrecerá un entorno seguro a las hijas e hijos de los trabajadores.

El papel del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha sido fundamental en esta misión a lo largo de los años, y el actual delegado, José Luis Aranza Aguilar hace honor a esa historia, y hoy reconoce el compromiso de la Universidad al promover un modelo, que viene a satisfacer las necesidades de su personal y que se suma a los programas de atención a la niñez que ofrece el gobierno, constituyéndose en un referente de colaboración interinstitucional en el estado.