Genera Comisión de Parques guardianes de la naturaleza

21 min ago
1 minuto de lectura

Aprenden niñas y niños no solo a preparar enriquecimientos para la fauna, sino a cuidar y proteger la biodiversidad

Gómez Farías, Tamaulipas.- Septiembre 13 de 2025.- Niñas y niños se convierten en guardianes de la naturaleza, en el Parque Ecológico Biósfera El Cielo, ubicado en la Reserva de la Biósfera, en Gómez Farías, donde aprendieron con entusiasmo cómo preparar alimento para la fauna protegida, cuidando con amor y compromiso el corazón de nuestro ecosistema.

Acompañados del equipo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), niñas y niños conocieron y participaron activamente en la preparación de los alimentos, informó Eduardo Rocha Orozco, vocal de la comisión.

El funcionario estatal destacó la importancia de la alimentación que recibe la fauna en los recintos bajo resguardo de la comisión, como el zoológico Tamatán en Ciudad Victoria y el Parque Ecológico Biósfera El Cielo en el municipio de Gómez Farías.

Las dietas se diseñan según la especie, es una alimentación balanceada y adaptada a cada especie para garantizar que reciban los nutrientes necesarios para que tengan un desarrollo óptimo, entre otros aspectos más.

Por medio de talleres, cursos y campañas también se les enseña el respeto y responsabilidad que cada quien tiene con la biodiversidad, los cuidados y atenciones que se debe prodigar para lograr un mejor planeta.

“De manera interactiva, juegan, aprenden, forjan relaciones de amistad y se divierten, fortaleciendo sus valores y las buenas costumbres, lo que el gobernador Américo Villarreal Anaya en pro de una mejor sociedad”, concluyó Eduardo Rocha Orozco.

