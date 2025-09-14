Por: Raúl Terrazas Barraza

Ir al Grito

El Grito, el Grito de Independencia es la noche de este 15 de septiembre, como fue hace 215 para el levantamiento del pueblo a favor de su libertad.

La invitación es del Gobierno del Estado a toda la ciudadanía, para que vaya a la Plaza Juárez, ubicada frente al Palacio de Gobierno, porque será un gran festejo, mismo que comenzará desde las siete de la tarde y concluirá a la media noche, en el entendido de que, el Grito de Independencia que será dado por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, está programado para las 23 horas.

Antes y después de ello, la música de Los Ángeles Azules y de grupos del estado y de la localidad resonará fuerte y pondrá ritmo especial a la nuche mexicana, pero, una vez que el titular del Poder Ejecutivo de la entidad haya vitoreado a los Héroes de la Independencia y ondeado la bandera desde el Palacio de Gobierno, los asistentes disfrutarán de las tradicionales luces de la pirotecnia que será manejado con gran responsabilidad.

Bajo la coordinación del Gobierno del Estado, la organización del Grito de Independencia en la capital de Tamaulipas permitirá que quienes ofrecen productos en torno al sitio del evento con la inspección permanente de Protección Civil de la secretaría General e Gobierno cuidará todos los detalles para evitar cualquier tipo de incidentes, papel que también llevará a cabo el personal de las dependencias de seguridad que estarán vigilantes desde las primeras horas de la tarde de este 15 de septiembre.

Esto de ir a la ceremonia del Grito de Independencia en la capital del estado, es de no pensarse, solo hay que ir, pero, hacerlo predispuestos a disfrutar al máximo de las comidas y aperitivos típicos de las Fiestas Patrias, en esta ocasión acompañados por la buena música de Los Ángeles Azules y de agrupaciones locales.

Cabe mencionar que, tanto en la Plaza Juárez como al interior del Palacio de Gobierno, se realizan desde hace unos dos días muchos preparativos para la ceremonia del Grito y mediante la observación se ha constatado que, para el mediodía de este lunes casi todo está dispuesto para la gran noche mexicana que victorense y la población de la zona centro podrán vivir en la capital, si es que, no se quedan para el Grito de Independencia en sus municipios.

La salida del Gobernador del Estado al balcón del Palacio, equivale a un encuentro más con la población victorense, con quienes tiene una gran identificación ya que, puede decirse sin temor a equivocaciones que más de la mitad de su vida ha perdurado en la capital de Tamaulipas tanto en el desempeño de su profesión, como funcionario público en la secretaría de Salud de la entidad y desde hace casi tres años como titular del Poder Ejecutivo.

Los otros

Por otro lado, un grupo de personas que demandan la actuación de las autoridades de la Fiscalía General del Estado para que, los responsables de accidentes viales reparen los daños causados, bloquearon el Bulevar Tamaulipas a la altura de la Casa de Gobierno, frente al Centro Comercial denominado Campestre, situación que generó embotellamientos en esa zona de la ciudad.

Para sorpresa de los manifestantes que portaban cartulinas con sus demandas, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, salió y dialogó con ellos, diciéndoles que pediría la intervención del Fiscal General del Estado, licenciado Irvin Barrios Mojica para que revise los casos y resuelvan aquello que proceda, sin embargo, las personas querían respuestas en ese momento y después de ser escuchados por el Mandatario como quiera el bloqueo de la traficada avenida se mantuvo por varias horas.

El Gobernador, estuvo acompañado por su hijo Francisco, quien también estuvo atento a los planteamientos de la familia de Roberto Hernández, el motociclista que falleció en un choque cuyo responsable conducía en estado en presunto estado de ebriedad, de ahí su reclamo de que no haya impunidad y que busquen justicia.

Acto seguido un en función de sus atribuciones y la responsabilidad como funcionario de primera línea, el secretario General de Gobierno, Héctor Villegas González, quien, sin prisas, con todo el tiempo del mundo escuchó a quienes estaban al frente de la parada que mantuvo bloqueado en tránsito vehicular, mismo que, al paso de un tiempo fue liberado.

Por tanto, la negociación sostenida con el funcionario ríobravese fue exitosa y esta misma semana las peticiones planteadas al doctor Villarreal Anaya serán atendidas, así que, la Fiscalía General del Estado, tendrá que ponerse las pilas y sacar adelante los casos.

La Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Mtra Norma Angélica Pedraza Melo, estuvo en Casas, en ocasión del primer Informe de Gobierno del alcalde Jorge Humberto Hinojosa García, hijo del exalcalde de ese mismo lugar, Jorge Hinojosa, quien fuera medio hermano del siempre bien recordado maestro y líder de los profesores Luis Humberto Hinojosa Ochoa, éste último del meritito Padilla.

A propósito del municipio con Presa, la Vicente Guerrero, que es gobernado por el emecista Carlos Ernesto Quintanilla Selvera, en el primer informe de éste, estuvo presente con la representación del Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya, el secretario de Educación, Doctor Miguel Ángel Valdez García.

Obvio, porque las condiciones eran propicias y dado que los integrantes del Ayuntamiento iban ensombrerados, el funcionario estatal, con todo trabaje y corbata que portaba, debió de colocarse sendo sobrero para estar a tono y que nadie lo viera extraño como extraño, pese a ser tamaulipeco y originario de Matamoros, un municipio al que muchos padillenses, mantenses, sancarlenses, sanfernandenses y hasta victorenses van a dar como parte de la migración natural en busca de oportunidades laborales.

Muchos dijeron que, al Doctor Valdez García, quien durante años fue Rector de la ULSA Victoria y otros tanto despachó como Rector de la ULSA Chihuahua, le sentó muy bien el sombrero, prenda que, junto con botas baqueras fueron parte de la vestimenta del Tío del alcalde de Casas, el Oso Hinojosa Ochoa.