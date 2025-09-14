Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Sindy Monita rindió su 1er Informe de labores en Palmillas

*Héctor Villegas González representante del gobernador Américo Villarreal Anaya

La presidenta Municipal Dra. Sindy Paoleth Monita Ramírez, compareció públicamente ante las familias palmillenses en el Primer Informe de Gobierno y dio un recuento del trabajo realizado en los primeros 11 meses de la administración pública municipal, periodo en el que se ha logrado sentar las bases para la transformación de este municipio del altiplano tamaulipeco.

Asimismo, destacó el trabajo que junto a sus compañeros de cabildo se ha realizado en este primer año de gestión al frente de la administración pública municipal. En su mensaje detalló las principales acciones realizadas como:

Servicios básicos, Obra Pública, Salud, Educación, Infraestructura Urbana, Bienestar Social, programas del DIF, entre otros rubros más que las fue detallando en bien de sus representados.

Cabe resaltar que durante la presentación del Informe, la alcaldesa se apoyó de inteligencia artificial para la proyección de imágenes. Así se notó un escenario repleto de personalidades prominentes de la región, alcaldes y alcaldesas (8), donde Sindy Paoleth, sentó un precedente de buen Gobierno y Visión por Palmillas.

Con la honrosa representación del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, estuvo el Secretario General de Gobierno, Lic. Héctor Villegas González, quien destacó el trabajo de la Presidenta Municipal compromiso por la transformación de Palmillas.

Asimismo destacó que en la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Tamaulipas, informó que en nuestro estado hay una inversión en los diferentes programas sociales que comprende la cantidad de 22 Mil millones de pesos tan solo en el presente año, lo que quiere decir que Tamaulipas está en la lista de las entidades consentidas por la federación.

Recordó que al inicio de esta administración en Tamaulipas había 102 mil personas en pobreza extrema, pero gracias al esfuerzo y al trabajo de todo el gabinete y de una sociedad participativa en dos años esa cifra se redujo en cerca de 50 por ciento, por lo que este resultado ha sido gracias a la gestión y atención de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, así como de la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Dra. María de Villarreal.

“Hemos sido uno de los 10 estados que más ha bajado los indicadores de pobreza a nivel nacional, en las mediciones que se han hecho y que ahora vemos y están al escrutinio de todos del 2022 al 2024”, dijo.

El funcionario estatal exhortó a todos los palmillenses para que sigan brindando el apoyo a su presidenta municipal y para que este municipio siga avanzando en la transformación de esta bonita región del altiplano tamaulipeco.

Al dirigirse a las y los alcaldes presentes, Villegas González dijo, que cerraran filas en torno al proyecto del gobernador Américo Villarreal Anaya, y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y que estén unidos para beneficio de la región.

Por cierto, a pregunta expresa del que esto escribe, al Secretario General de Gobierno, que muy bien de parte del Jefe del Ejecutivo mandar a puro Secretario o Secretaria a los informes de gobierno de los 43 municipios del estado, a lo que comentó, efectivamente te puedo decir que el mandatario tamaulipeco quiso que toda su estructura de gobierno de primer nivel, llámese Secretario o Secretaria, estuvieran presentes en cada uno de los informes de labores de las y los alcaldes tamaulipecos, para que sientan el total respaldo de nuestro gobernador del estado y por ende de la transformación que se vive en Tamaulipas.

Prácticamente podemos afirmar y cerrar que en Palmillas, su presidenta municipal Sindy Paoleth Monita Ramírez, tuvo en su primer Informe de Gobierno a un representante de lujo de parte del mandatario tamaulipeco y vaya que es para presumirlo. Enhorabuena alcaldesa y que siga la transformación en su municipio.

El altiplano tamaulipeco se viste de verde, blanco y rojo en el Grito de Independencia

Los 5 municipios de esta región semiárida, es decir, Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, se prepara con fervor para conmemorar el 215 aniversario del Grito de Dolores, la histórica llamada que marcó el inicio de la Independencia de México y el espíritu patrio se siente en cada rincón, desde los hogares y vehículos adornados con los colores nacionales hasta las plazas públicas que invitan a la celebración.

Así luce por allá en un ambiente festivo de septiembre, pues comenzó a tomar fuerza desde finales de agosto en las calles, autos y las casas lucen banderas y distintivos patrios, demostrando el orgullo de ser mexicano; el sentimiento se ha generalizado y ahora es común ver a los ciudadanos vistiendo prendas en tonos verde, blanco y rojo, listos para celebrar las fiestas patrias. Tan solo así vimos muy patriota a la alcaldesa de Bustamante, Maricela Rodríguez González en el Informe de Palmillas, con un atuendo muy resplandor y con mucho orgullo.

También hemos visto ya a familias y amigos que han empezado a reunirse para disfrutar de la gastronomía mexicana y escuchar música tradicional; en los lugares más emblemáticos, como la plaza principal de cada uno de estos municipios, donde el escenario está listo para la gran noche y los habitantes de esta región estarán listos para tomarse selfies en los marcos conmemorativos que rinden homenaje a los héroes que nos dieron patria y libertad: Hidalgo, Morelos, Allende, Guerrero, Aldama y La Corregidora. Así que hay que disfrutar esta noche y con moderación mejor.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.