Destaca Tamaulipas en Foro Nacional de Pesca y Acuacultura

Ciudad de México.- Septiembre 13 de 2025.- El subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge de Jesús Montagner Mendoza, asistió al Foro de Discusión de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, celebrado en la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El evento reunió a representaciones de todo el país, incluyendo organismos públicos, sectores productivos, académicos, sociedad civil y actores clave de la cadena de valor de estas actividades primarias.

La coordinación del foro estuvo a cargo de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Azucena Arreola Trinidad. Asimismo, contó con la presencia de Rigoberto Salgado Vázquez, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, y funcionarios de SEMARNAT, SEMAR, SADER e IMIPAS. El subsecretario Montagner Mendoza asistió en representación del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores.

Durante el foro, en el marco del estudio para la reforma de la ley en la materia, el subsecretario fue distinguido como ponente en el tema “Gobernanza Local para la Sustentabilidad Pesquera: perspectivas y necesidades de los Estados”, y en su intervención, destacó que el gobierno encabezado por el doctor, Américo Villarreal Anaya ha fortalecido los modelos de gobernanza local a través de convenios de colaboración con organismos públicos federales y representantes de los sectores productivos del estado de Tamaulipas.

“Como ejemplo de este trabajo colaborativo, mencionó la reciente instalación del Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura, integrado por actores fundamentales para transparentar las políticas públicas e impulsar el desarrollo de la pesca y la acuacultura, con principios de inclusión y equidad de género”, refirió.

Así mismo, dijo que, gracias a estos esfuerzos conjuntos con instancias federales, Tamaulipas fue seleccionado entre los cinco estados ponentes en este foro, subrayando su compromiso con los objetivos de sustentabilidad y desarrollo responsable en el sector.