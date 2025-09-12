LocalesPortada

Rinde Primer Informe este sábado 13 de septiembre la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez

Todo se encuentra dispuesto para que este sábado 13 de septiembre, en las instalaciones del Auditorio Municipal, que fueron declaradas como recinto oficial para Sesión Solemne de Cabildo, la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez rinda ante el pueblo de Soto la Marina, su primer informe al frente de la comuna marsoteña.

La rendición de cuentas en las que la Alcaldesa dará a conocer el estado que guarda la administración municipal, así como los avances logrados en su primer año de gobierno, está programada para iniciar a las 9:00 de la mañana.

Las invitaciones especiales como al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, Secretarios de su gabinete, así como funcionarios estatales, federales y representantes populares se hicieron llegar en tiempo y forma, ya que su presencia le darán realce a este informe de resultados que dará a conocer Glynnis Jiménez Vázquez, por su primer informe como presidenta municipal.

Por supuesto que se espera la asistencia de la ciudadanía marinense a esta primera comparecencia de la Alcaldesa, ya que ella de manera personal a través de las redes sociales hace la invitación para que la acompañen al evento.

