Reitera Gobierno del Estado su compromiso con el sector ganadero

González, Tamaulipas.- Septiembre 12 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT) y el Ayuntamiento de González, llevó a cabo el evento Mejoramiento Genético 2025, como parte del Programa S107 de Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico, Componente V: Reproductores y Repoblamiento Pecuario.

En esta edición se ofertaron 127 sementales bovinos con registro oficial, provenientes de 13 criadores del estado, de las razas Beefmaster, Simbrah, Brangus Rojo, Brangus Negro, Brahman y Suiz Bu. Los ejemplares fueron adquiridos por productores pecuarios con un subsidio del 50 por ciento, lo que facilita el acceso a genética de calidad para fortalecer los hatos ganaderos locales.

En representación del titular de la secretaría, Antonio Varela Flores, el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, destacó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con el fortalecimiento del sector ganadero, subrayando la inversión de 19 millones de pesos destinada este año al programa de Mejoramiento Genético.

“El respaldo del Gobierno del Estado a este tipo de acciones reafirma su visión de impulsar el desarrollo económico y productivo del sector rural, promoviendo una ganadería más competitiva y sustentable”, expresó Amaya García.

Dijo que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo del sector pecuario, impulsando iniciativas que elevan la productividad, aumentan la rentabilidad y garantizan la sostenibilidad. De este modo, se abren nuevas oportunidades para el crecimiento de las comunidades rurales, aportando de manera significativa al bienestar social y al progreso económico del estado.

El evento contó con la presencia de José Guerrero Gamboa, presidente de la UGRT; Rubén López Acevedo, tesorero de la UGRT; Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, alcalde del municipio de González; Tirzo Zumaya Turrubiates; director de Fomento Pecuario, así como productores pecuarios de la región.