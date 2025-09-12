Realiza SEBIEN curso de “Acoso Laboral y Derechos Humanos”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 12 de 2025.- Con el objetivo de mantener un ambiente laboral saludable, de respeto y comunicación efectiva, que redunde en el cumplimiento puntual de programas y servicios dirigidos a los usuarios, la Secretaría de Bienestar Social llevó a cabo el curso “Acoso Laboral y Derechos Humanos”, dirigido a cien servidores públicos.

La titular de la dependencia, Silvia Casas González, informó que, mediante este curso, se pretende otorgar estrategias para identificar y abordar diversos tipos de comportamiento que van en detrimento de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, y del buen ambiente laboral.

El expositor de estas enseñanzas fue Enrique Valderrama González, jefe del Departamento de Programación y Seguimiento a Programas de Capacitación en Derechos Humanos.

Por medio de un marco conceptual sólido, los servidores públicos estarán en condiciones de reconocer el acoso laboral como una forma de violencia y una violación a los derechos humanos, e identificar sus manifestaciones y consecuencias; podrán aplicar herramientas prácticas para prevenirlo, detectarlo y contribuir a su erradicación, promoviendo entornos laborales respetuosos, seguros y libres de violencia, explicó.

Al señalar la capacitación de los servidores públicos como una de las prioridades en el gobierno del doctor Américo Villarreal, dijo que, a través de la Dirección de Formación y Capacitación, en colaboración con el Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de la SEBIEN, se diseñan y ejecutan cursos y talleres que se imparten continuamente.

El objetivo es actualizar y profesionalizar al personal, especialmente en temas vinculados con las áreas de derechos humanos, legalidad, equidad de género y mejoramiento de los entornos laborales, entre otros tópicos, afirmó.

“La preparación y actualización constante de cada servidor y servidora pública permite brindar un mejor servicio a la ciudadanía, además de fomentar su desarrollo personal y un entorno laboral de paz, de respeto”, precisó Casas González.