Presidió la Alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez entrega de mochilas en la Técnica 12

En un sencillo pero muy importante evento, la Presidenta Municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez presidió la entrega de útiles escolares y mochilas en la Escuela Secundaria Técnica No.12, como parte del apoyo otorgado por el Gobierno del Estado para el presente ciclo escolar.

La Mtra. Esmeralda González Oliveros dirigió las palabras de bienvenida y al mismo tiempo ratificó el compromiso del trabajo de toda la plantilla, reconociendo asimismo que la entrega de útiles escolares representa no solo un respaldo económico para las familias, sino también un firme apoyo a la educación de los alumnos.

En su mensaje ante la comunidad estudiantil de la Técnica 12, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez refrendó el compromiso de trabajar de manera coordinada con el sector educativo para fortalecer la educación de las niñas, niños y jóvenes, reconociendo asimismo todo el apoyo del gobernador Américo Villarreal a la educación.

Hubo palabras de agradecimiento por parte de la alumna Sofía Nicole Bernal Morales, quien le pidió a la Alcaldesa, le llevara un agradecimiento de parte de sus compañeros y padres de familia al gobernador, Américo Villarreal Anaya por el firme respaldo que su administración estatal otorga a la educación.

En este evento se contó también con la presencia del Profr. Claudio Reyna García, Jefe del CREDE Soto la Marina, los responsables del plantel, Mtra. Esmeralda González Oliveros, Profr. Jorge Pesero Solís y Profr. Jaime Arturo Porras Yáñez; el Lic. Juan Jesús Hernández Torres con la representación del Supervisor de la Zona 5 de Secundarias Técnicas, Mtro. Florentino Córdova Alvarez, así como la Presidenta de los padres de familia, Marcela Leyva Castillo.