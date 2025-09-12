Prepara la Misión Cultural Rural 11 las instalaciones en La Pesca para sus cursos

Encabezadas por el Profr. Andrés Medellín Manzano, en su calidad de director, el personal de la Misión Cultural Rural No11F. realiza acciones de limpieza y acondicionamiento de las instalaciones donde se impartirán los cursos en el Poblado La Pesca, al mismo tiempo que realizan una intensa promoción de los talleres que se estarán impartiendo completamente gratis.

Para inscribirse solo se requiere copia de la Curp y presentarse en la oficina de la Misión Cultura a un costado de la Delegación municipal de La Pesca.

Se ofrecen los talleres de Danza Regional, Música, Agropecuarias, Corte y Confección, Manualidades y Carpintería, además de primaria y secundaria para adultos.