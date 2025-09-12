Participó el COBAT 16 Soto la Marina en el Consejo Consultivo

Personal del COBAT 16 encabezado por su directora, Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, participó en la reunión del Consejo Consultivo Colegio de Bachilleres de Tamaulipas que se llevó a cabo en el Puerto de Tampico.

Así dio a conocer lo anterior la propia directora del COBAT Soto la Marina, quien indicó queen el evento se contó con la participación del Subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, en representación del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García., quienes tuvieron como anfitrión al Director General del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, CP Víctor Manuel González Salum.

Refiere nuestra entrevistada, que por parte del Director General del COBAT destacó el compromiso de seguir impulsando estrategias en beneficio de las y los estudiantes, agradeciendo el firme respaldo que la institución ha tenido por parte del Gobernador Américo Villarreal Anaya, parea fortalecer, en este caso, la educación media superior en Tamaulipas.

Dijo asimismo la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, que la reunión del Consejo Consultivo permitió compartir experiencias, generar estrategias y consolidar acciones que impulsen la transformación educativa, ya que los conducirá a ofrecer una formación de mayor calidad y con mucha cercana con los estudiantes.

Precisa la Directora del COBAT 16, que la reunión de referencia se llevó a cabo atendiendo lo dispuesto en los artículos décimo tercero y décimo cuarto del Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, así como los artículos del 24 al 32 del Estatuto Orgánico del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial, Anexo al Número 12 de fecha 22 de agosto de 2025.

Por parte del COBAT 16 participaron la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, en su calidad de Directora, así la Lic. Mónica Jiménez Gutiérrez y el MVZ Marcelo Torres Puebla.