Inicia SABG Programa Anual de Capacitación en Materia de Ética 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 12 de 2025.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impartió el Módulo 1 del Programa Anual de Capacitación en Materia de Ética Pública, en el que participaron noventa compañeras y compañeros de esa dependencia.

En este programa participarán todas las dependencias y entidades del Gobierno del Estado, señaló la secretaria, Norma Angélica Pedraza Melo.

“Este programa se ha puesto en marcha, por primera vez en Tamaulipas, a partir del primer año de esta administración estatal como parte de la estrategia de combate a la corrupción impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya y es un espacio que fortalece los principios y valores de las personas servidoras públicas en materia de ética”.

La titular de esta dependencia compartió que en los años 2023 y 2024 fueron capacitados en esta materia 3 mil 156 servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, a través de los comités de ética, conducta y prevención de conflictos de interés instalados en el 100% de las dependencias y entidades.

“Con estas acciones, refrendamos nuestro compromiso con las y los tamaulipecos, y consolidamos el gobierno humano y honesto que impulsa la transformación de Tamaulipas”, dijo.