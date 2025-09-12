Locales

Hubo rendición de cuentas en el CBTA 271 del ciclo escolar 2024-2025 por parte del Director Leonel Córdoba Montes     

Dando cumplimiento a lo que establece la Subsecretaría de Educación Media Superior, a través de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, en cuanto que  anualmente se debe dar a conocer un informe de actividades y rendición de cuenta por parte de los directores de las instituciones de este nivel de educación, el CBTA 271 de Soto la Marina, el Ing. Leonel Córdoba Montes encabezó un evento la mañana de este pasado jueves 11 de septiembre en las instalaciones de la propia institución de educación media superior en este municipio.

El informe y rendición de cuentas fue en relación al ciclo escolar 2024-2025, cuyos detalles claro y precisos se dieron a conocer ante la presencia de autoridades civiles, educativas, padres y madres de familia, así como la representación de los alumnos, donde el Ing. Leonel Córdoba Montes dio cuenta de los avances que en todos los sentidos se tuvieron en el ciclo escolar pasado y asimismo rindió un informe detallado sobre los ingresos y erogaciones, así como mejoras a la infraestructura, entre otros temas no menos importantes.

En el evento se contó con la presencia del Lic. Sergio Luis Ruíz Balandrano en representación de la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez;  Lic. Ricardo Romero en representación de Profr. Claudio Reyna García, del CREDE Soto la Marina y Lic. Osiel Irai Villanueva Cárdenas en representación de la Lic. María Guadalupe Samantha Montiel Orduño, Enlace Operativo de la DGETAYCM en Tamaulipas.

También se contó con la presencia de la Subdirectora Administrativa del CBTA 271, MD Evelyn moreno Maldonado;  de la encargada Subdirección Académica del CCBTA 271, Lic. Sanjuanita Yareli Walle Banda; el  encargado del Área de Planeación del CBTA 271, Ing. Rubén Horacio Hinojosa Yáñez  y la madre de familia del CBTA 271, Mtra. Patricia Tovar Villa Franco, así como alumnos en representación de sus compañeros.

