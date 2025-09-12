Por: Raúl Terrazas Barraza

Último día para Informes municipales

Este sábado 13, día en que se celebra la gesta heroica de los Cadetes del Colegio Militar cuando defendieron el Castillo de Chapultepec de la arremetida del ejercito gringo que tenía invadieron el territorio nacional y buscaba apoderarse de puntos neurálgicos, es la fecha del 2025 en la cual concluyen los informes de los alcaldes de los 43 municipios de la entidad, para dar cumplimiento al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Para que se dice que no sí, sí, en una buena parte de los casos, los presidentes municipales aprovecharon muy bien el espacio para magnificar sus intenciones políticas futuras a mediano y largo plazo, bajo la premisa de que, más vale hacerlo ahora y no a las carreras cuándo el 2027 ya está más cerca y se llegue a la antesala del 2028, visto este último año como la meta de algunas y algunos alcaldes que quieren ver maximizado su capital político.

A todos los 43 Informes de alcaldesas y alcaldes, acudieron funcionarios de la administración del Doctor Américo Villarreal Anaya y cada uno trae la versión actualizada de la intencionalidad política a futuro, ya que, esa se percibe y puede analizarse como un hecho real.

Desde luego hay a quienes se les pasó la mano y se proyectaron desde el presente con mucho futuro y también están quienes de una forma velada enseñaron alianzas que sonaron extrañas, como la del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, quien, al referirse a su colega de Ciudad Victoria, lo mencionó como un ejemplo a seguir, casi casi, como si fuera su guía.

Sin embargo, hay que recordar que el reynosense anda canteado desde hace tiempo con los del Partido Verde Ecologista, porque son los que dieron la oportunidad a su madre, la exalcaldesa de aquella misma ciudad Fronteriza, Maki Ortiz de Peña, para que estuviese por segunda ocasión en la Cámara de Senadores, debería de considerarse que esa actitud velada, suene como la alternativa verde que tienen o que buscan los del Ayuntamiento capitalino, para diputaciones locales o federales.

Respecto al desarrollo de los primeros y cuartos informes de las y los presidentes municipales, por aquello de los que entraron el octubre pasado al ejercicio primerizo de sus funciones, en tanto que los otros, van en su segundo periodo porque ganaron la reelección en las urnas en 2024, los reportes que tiene la secretaría General de Gobierno a cargo del licenciado Héctor Villegas González, es que transcurrieron sin novedad y que, en todos los casos, los eventos tuvieron una buena participación de invitados.

Entre aquellos que echaron la casa por la ventana con miras futuristas, están la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, el de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, el matamorense José Alberto Granados Favila, también el panista de valle Hermoso, Alberto Alanís Villarreal, porque quiere ser candidato a diputado por el PAN en el 2027, lo mismo que el de González, Doctor Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez.

Otros también echaron la casa, porque la primera impresión es la que cuenta y, deben de acostumbrar a la ciudadanía al buen recuento de sus actividades, por aquello de que quieran reelegirse en el cargo los que apenas acaban de llegar, obvio, si es que, con la pretendida reforma política que llevarán a cabo las y los Diputados Federales, no se quita eso de las posibilidades de reelección.

Por lo pronto, aprovechar la oportunidad y convertirla en de oro, aunque sea en forma aparente, dado que, en política ahora nada debe desaprovecharse, por aquello de la deficiente estructura que tienen los partidos políticos, cosa que obliga a los políticos a construir la suya propia y si es con tiempo, es mejor.

Los otros

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas correspondió a la Facultad de Odontología del Campus Tampico, entrar al aro de las acreditaciones de los programas educativos, en el entendido de que, para este inicio de ciclo escolar, el 99.8 por ciento de las y los estudiantes están en carrera que cumplen con ese estándar de pertinencia y calidad.

Otro dato relevante que dio a conocer el Rector de la UTA, médico Dámaso Anaya Alvarado sobre este procedimiento, es que, el 97.4 por ciento de los programas educativos de todas las Unidades Académicas del nivel licenciatura, están acreditados y reacreditados, condición que permite a la Máxima Casa de Estudios de la entidad, avanzar en forma constante por la ruta de la mejora continua, elemento que para los padres de los educandos que tiene toda la confianza del mundo en la UAT y para la sociedad es una garantía.

También el líder de las y los universitarios hizo ver que se tienen estrategias bien definidas para fortalecer la pedagogía, la innovación y el desarrollo de todo tipo de habilidades en la educación de quienes serán los profesionistas el mañana.

Ello ocurrió durante la reunión de apertura que se llevó a cabo de manera virtual para la acreditación de la carrera de médico cirujano dentista, por parte del Consejo Nacional de Educación Odontológica, AC y que, al mismo tiempo, acompañado por la secretaria Académica, Doctor Rosa Issel Acosta González, dieron la bienvenida al proceso al equipo de pares evaluadores del referido Consejo.

El del reto para la acreditación es el director de la Facultad de Odontología, Doctor Rogelio Oliver Parra, porque, junto con su equipo de trabajo deberá de responder a los criterios evaluadores de las personas que trabajan certificar que las carreras cumplen a cabalidad con sus esquemas y procesos de enseñanza, además de que, cuenten con las herramientas necesarias para obtener la práctica necesaria para el ejercicio profesional de los egresados.