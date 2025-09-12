Por: Raúl Terrazas Barraza

El baipás carretero

El Secretario de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, ingeniero Pedro Cepeda Anaya tiene una gran virtud, sabe interpretar a la perfección idea, intencionalidad y definición de proyectos de obra propuestos por el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, para responder a los planteamientos y necesidades de los habitantes de cada región.

Ello, así se trata acciones que permitan transformar la infraestructura urbana de ciudades y comunidades, trabajos para mejorar inmuebles para el desarrollo cultural, otras más relacionadas con la vialidad de las ciudades ya sea semaforización o prolongación de avenidas para desfogar el tránsito vehicular.

Eso si se tratara de obras específicas de pequeño y mediano calado, pero, hay otras de gran envergadura como la creación del corredor carretero del Golfo de México que implica la construcción de tramos carreteros de muchos kilómetros para destrabar la carga vehicular de rúas como las autopistas San Luis Potosí-Querétaro-Ciudad de México y viceversa, con una ruta alterna que sería México-Tuxpan-Tampico-Ciudad Victoria-El Tejón-Reynosa o bien Allende-Nuevo Laredo, dependerá del estudio que se lleva a cabo.

Este corredor ya está en vías de desarrollo del proyecto y será planteado a la Doctor Claudia Sheinbaum Pardo, porque se requiere de una inversión de varios miles de millones de pesos, los cuales, permitirán aliviad el transporte de mercancías de la Frontera de Tamaulipas al centro del país y a la inversa para las exportaciones de productos mexicanos a USA.

En una charla que el secretario de Obras Públicas sostuvo periodistas de La Verdad de Ciudad Victoria, llamó mucho la atención esta propuesta del corredor del Golfo, máxime, cuándo se hizo ver que una buena parte del mismo ya está en funcionamiento, refiriéndose a la autopista México-Tuxpan en el estado de Veracruz y la, también autopista de Tuxpan a Tampico.

Faltaría construir un libramiento que saque el tránsito de tráileres del sur del Río Pánuco al poniente de Altamira y que, con la ampliación a tres carriles de la carretera Altamira Victoria y Victoria allende, se hará la conexión a Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas y de esta manera, el corredor del Golfo sería como un baipás, que es, como el que se coloca en las arterias de las personas para una derivación que permita restaurar el flujo sanguíneo al corazón.

Desde luego, aplicado a la red carretera para las mercancías que entran por las aduanas de la frontera y las que salen de México a USA, ese corredor del Golfo sería el baipás, que urge para descongestionar las autopistas de San Luis Querétaro y de esta ciudad a la Capital del país.

En la actualidad miles de personas ya optan por el baipás carretero, si van de Matamoros, Reynosa, San Fernando, Nuevo León a la ciudad de México, enfilan a Tampico y de allí a Tuxpan y luego a la Ciudad de México y han medido los tiempos y checado el gasto de combustible por las colas que se hacen en las autopistas de la carretera federal 45 y el resultado es que sale más barato y se ahorra tiempo, aunque quizá deben de transitarse unas docenas de kilómetros más.

Cepeda Anaya, responsable de las obras públicas en la entidad, dejó bien claro que la obra pública de la mitad del actual sexenio regeneracionista, es mayor que la realizada en los seis años del sexenio pasado y además se hace sin tomar en cuenta colores partidistas, es decir, que los alcaldes panistas que hay en la actualidad no padecen del desdén, hostigamiento y presiones que vivieron los que no eran panistas en el gobierno de malos recuerdos.

El funcionario expuso a los periodistas que el Gobierno del Estado ha invertido recursos propios por unos 20 mil millones de pesos en obras de infraestructura urbana, educación, salud, carreteras y esa tónica se mantendrá porque el Gobernador Villarreal Anaya resuelto a transformar las ciudades para su modernización y que, los ciudadanos sientan bienestar porque habitan localidades que son atendidas la administración estatal, obvio, en función de propuestas locales y la visión regional de esta parte de México en la que entidades como Nuevo León y Coahuila deben hacer sinergia.

Cuando el ingeniero Cepeda Anaya hizo un recuento de obras que el Gobierno de Tamaulipas impulsa en la capital del estado, la más emblemática es desde luego la construcción de la segunda línea del acueducto que ya está en proceso y que fue supervisada por la presidenta de la República, Doctora Sheinbaum Pardo, durante su reciente visita a la entidad, misma que tendrá una inversión de dos mil 400 millones de pesos, 600 de ellos de orden estatal.

También contó sobre la construcción de la Ciudad Judicial allá por la salida a Soto la Marina, la ampliación del bulevar López Portillo hacia el Oriente de la Ciudad, el Puerto Seco que estará por la carretera a Zaragoza y para el cual ya la administración regeneracionista adquirió mil 200 hectáreas.

De la misma manera informó de la rehabilitación de la carretera Rumbo Nuevo y explicó su estatus social, porque ya fueron pagados los derechos de vía a las comunidades por las que se trazó la rúa sin cumplir con las obligaciones con los habitantes de las comunidades.

Por cierto, como será de cuota, quienes pagarán el costo más alto serán los transportistas, en tanto que, a los automovilistas de unidades ligeras les costará menos. El Gobierno del Estado otorgó la concesión de la carretera por 30 años a la empresa que lleva a cabo su rehabilitación.

Explicó que hay en estudio algunos proyectos para Ciudad Victoria con la idea e intencionalidad de mejorar la circulación vial, entre ellos pasos elevados en los Libramientos o en su caso vados, incluidos los pasos de la vía, para que no haya cuellos de botella en el tránsito vehicular de la capital.

En su charla con columnistas y reporteros, el ingeniero Cepeda Anaya, mostró un gran conocimiento de su chamba, y hasta dijo aliviado, que el asunto de los Hospitales que se construyen con recursos federales, ya están en manos del IMSS-Bienestar, sin desconocer que hay el compromiso presidencial de echar a andar el nuevo Hospital de Madero en el mes de diciembre.

En opinión de los asistentes al desayuno reunión, el secretario de Obras Públicas es uno de los hombres resolutivos que tiene el Gabinete del Gobernador Américo Villarreal Anaya y, además, sin complicaciones que alarguen los resultados.