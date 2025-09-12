EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La mañana de este sábado 13 de septiembre, la alcaldesa GLYNNIS rendirá su primer informe de labores ante la comunidad marsoteña…Las invitaciones circularon en tiempo y forma… La ceremonia dará inicio a partir de las nueve de la mañana en el Auditorio Municipal…Se espera la asistencia de un peso pesado en representación del gobernador AMERICO VILLLARREAL ANAYA, si tomamos en cuenta la cercanía de la joven alcaldesa con el poder estatal…De igual manera se puede esperar que asistan la mayor parte de los ex presidentes municipales, en el entendido de que con casi todos GLYNNIS guarda cercanía personal y política…No nos ha adelantado la presidenta marsoteña los principales puntos sobre los que versará su informe, pero de que este documento contiene enormes beneficios para la comunidad esto se encuentra fuera de toda duda…El tema de la rehabilitación de las calles viene siendo hasta ahora la mejor carta de presentación de la novel alcaldesa…El primer cuadro de la zona urbana es prácticamente muy opuesto a como lo recibió hace cosa de casi un año…La Calle Hidalgo, así como la Felipe de la Garza y la mayor parte de la Benito Juárez, son ya hoy en día otra cosa…Ya podemos ahora sí, sacar a pasear a nuestras visitas a la parte centro de Soto la Marina…Que un gobernante en funciones jamás va a tener contentos a todos es igual de cierto…Aunque cuando hay mucha obra a la vista como el caso de GLYNNIS los argumentos de sus contrarios se desvanecen ante los resultados…Que no todos los funcionarios han respondido al cien por ciento es igual de verdad, pues algunos y algunas al parecer la ruta del aprendizaje lo piensan extender durante los tres años y esto no es posible…Tampoco es que quieran abusar algunos y algunas de ellas por el afecto personal que la presidenta les guarda…Saludé en días pasados al buen amigo LUPE GOMEZ andaba en la zona centro sacándole brillo a sus botas…Recordamos que el buen amigo LUPE fue líder de la CNC local en tiempos idos, aunque no muy lejanos…Muy conocido el de El Porvenir en la zona rural de nuestro municipio y por ello es que los saludos se prodigaron hacia su persona en nuestra página electrónica…Pues el Director del CBTa local LEONEL CÓRDOVA MONTES tuvo a su cargo la rendición de cuentas del ciclo escolar anterior, el pasado jueves por la mañana…Estuvo presente el Secretario del Ayuntamiento, SERGIO ANTONIO RUIZ BALANDRANO en representación de la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Igual de cierto es que el Lic. RICARDO ROMERO CONDE asistió en representación de CLAUDIO REYNA GARCIA titular del CREDE…De mucha ayuda para la COMAPA la participación de IVAN ALEJANDRO PEÑA BARRIENTOS en su calidad de colaborador de la gerente LUPITA SOSA ROSILES…IVAN fue el gerente del organismo de agua durante la pasada administración municipal…Me comentó el Prof. ARRATIA que para este ciclo escolar se incrementó en un doce por ciento la matrícula en la institución a su cargo como lo es la Telesecundaria “ Adolfo López Nateos”…Igual de cierto es que me informó el Supervisor de la Zona 17 de telesecundarias en Soto la Marina, JOSE MANUEL TIJERINA CASTILLO que han iniciado con 551 estudiantes este presente ciclo lectivo…Esos números nos hablan de lo bien posicionado que se encuentra este sistema educativo en nuestro municipio…Hablando del sistema educativo de Soto la Marina todavía no se designa el nuevo director o directora de la Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina”…El Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES mientras tanto funge algo así como de enlace de la Supervisión de la Zona 5 a cargo del Mtro. FLORENTINO CORDOVA ALVAREZ en esta institución secundaria…Me comentó el dirigente del sindicato de taxistas del municipio RICARDO CASTILLO que se aprobó un pequeño incremento en la cuota por sus servicios a partir del uno de octubre…Todo ha subido, llantas, aceites y refacciones por lo que creo que es justo un pequeño aumento en las tarifas mismas que aplicarán a sesenta pesos por dejadas locales, mientras que para viajes foráneos dependerá de varios factores el incremento en cada viaje, indicó…Inició flojo el Mes del Testamento que es en septiembre, de acuerdo a lo que hace saber el titular de la Notaria 303, GASPAR ARELLANO GALVÁN…Pero es tiempo de hacer este importante trámite para no dejar problemas a la familia y es que nadie tenemos la vida comprada…Se aplican descuentos de hasta un cincuenta por ciento en algunos casos, por lo que pretexto para poner los bienes en regla, no hay…Se ha estado rehabilitando el espacio que ocupa el Auditorio Municipal por parte de la administración a cargo de GLYNNIS por lo que se espera que esté precioso para este sábado en que rendirá su primer informe de gobierno…Que bueno que le haya invertido a la remodelación si tomamos en cuenta que el auditorio es el centro de eventos por excelencia de la sociedad marsoteña…Ya se mojaba más adentro que afuera, la realidad de las cosas…Este espacio se construyó durante el sexenio de EUGENIO HERNANDEZ FLORES pues había sido un compromiso de campaña en un evento proselitista que presidió en el salón de la Asociación Ganadera Local…Como decía el finado FABIÁN TORRES “ahí estaba yo”…Pues el próximo domingo se estará escenificando el agarrón por la dirigencia municipal del PAN…Están registradas un par de planillas que se están disputando el voto de los miembros activos…Una de estas la encabezan AUDELIO URBINA CONDE por la presidencia y ARELY ACOSTA MENDIOLA en la secretaría general…Mientras que por la contra parte la buscan JESUS BAÑUELOS HERNANDEZ para la presidencia y PANCHITA RUIZ como secretaria general…Son poco más de 350 los miembros azules con derecho al voto aunque se espera que acudan un poco más de 200 cantidad que por lo general es la que participa en las elecciones por la dirigencia de Acción Nacional en Soto la Marina…Nadie espera que posterior a la elección los dos equipos queden como hermanitos y en los mejores términos y es que todo proceso interno de cualquier partido deja por lógica, heridas y heridos…Pero ya será trabajo y responsabilidad de los ganadores el tener la humildad de tender la mano abierta y generosa a los caídos en la batalla electoral en mención…Así como se espera de igual manera que los derrotados tengan y además mantengan la honra de aceptar que el voto de sus compañeros no les favoreció…Digo esto si es que quieren los panistas esperar con optimismo la llegada de próximas campañas constitucionales porque lo que es en la actualidad no es que se encuentren en el mejor posicionamiento ante los electores de Soto la Marina…El PAN en nuestro municipio ha generado en cuatro alcaldes hasta el momento…Inició JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ y le siguieron en tiempos posteriores RAQUEL ALONSO CARMONA, HABIEL MEDINA FLORES y ABEL GÁMEZ CANTÚ…Pero claro que en tiempos presentes no creo que más de tres entre ellos se tomarían una taza de café juntos…Imposible será ver en algún tiempo a HABIEL y al médico ABEL platicando de tema alguno y mucho menos el que tiene que ver con el político…Por cierto el primero sumamente allegado al famoso “TRUKO” VERÁSTEGUI mientras que el segundo pertenece al equipo del ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…JUVENAL fue presidente municipal en el sexenio del priista TOMAS YARRINGTON con quien terminó teniendo una magnífica relación hasta en lo personal…Mientras que RAQUEL fue alcaldesa con el también tricolor en ese tiempo EUGENIO HERNANDEZ FLORES a quien también tuvo la habilidad de ganarse su confianza y se lo echó a la bolsa con trabajo, respeto y resultados…Me dicen que en la pasada visita de la presidenta CLAUDIA a Ciudad Victoria con motivo de su informe tuvo especial trato aparte del que le brindó al gobernador AMERICO hacia la senadora OLGA SOSA RUIZ…Los seguidores de OLGA no cabían de gusto por esa razón…Aunque claro que esto no tiene por fuerza que ser una lectura en cuanto a la carrera estatal por la candidatura de MORENA a la gubernatura se refiere…A este tema le queda mucha tinta por delante…Igual es que a OLGA la sigue y la persigue la cercanía que tuvo, con el rey del huachicol SERGIO CARMONA…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…