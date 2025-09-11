Reciben prestadores de servicios turísticos en Tamaulipas curso inclusivo

-La capacitación fortalece la atención a la población LGBTIQ+ en los destinos turísticos del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2025.- Con el objetivo de crear experiencias inclusivas, respetuosas y accesibles para la comunidad LGBTIQ+, 131 prestadores de servicios turísticos, de 21 municipios de Tamaulipas, fueron capacitados para ofrecer un servicio de calidad que celebra la diversidad.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que en esta primera etapa, los prestadores de servicios turísticos del estado participaron en el curso “Hospitalidad con orgullo: como brindar un servicio seguro inclusivo”.

“En la capacitación participaron empresas y profesionales de diversas áreas como alojamiento, transporte, agencias de viaje, guías turísticos, operadores de eventos, y plataformas digitales”, explicó el titular de Turismo.

Entre los municipios participantes están Aldama, Altamira, Jaumave, Tampico, Madero, Mante, González, Gómez Farías, Mainero, Llera, Guerrero, Reynosa, Hidalgo, Matamoros, Nuevo Laredo, Ocampo, Padilla, Río Bravo, Soto la Marina, Tula y Victoria.

El funcionario estatal explicó que la capacitación se dio a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística en colaboración con la Secretaría de Turismo del gobierno de Tamaulipas.

Refirió que todo ello centrado en los pilares de la hospitalidad inclusiva, empatía, sensibilidad, comunicación respetuosa, experiencias auténticas, entorno seguro, protocolos claros y seguridad para la población LGBTIQ+.

“El lenguaje respetuoso es la base para construir espacios más seguros e incluyentes para todas y todos”, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.