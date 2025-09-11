Estatales

Reciben prestadores de servicios turísticos en Tamaulipas curso inclusivo

8 min ago
1 minuto de lectura

-La capacitación fortalece la atención a la población LGBTIQ+ en los destinos turísticos del estado

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2025.- Con el objetivo de crear experiencias inclusivas, respetuosas y accesibles para la comunidad LGBTIQ+, 131 prestadores de servicios turísticos, de 21 municipios de Tamaulipas, fueron capacitados para ofrecer un servicio de calidad que celebra la diversidad.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que en esta primera etapa, los prestadores de servicios turísticos del estado participaron en el curso “Hospitalidad con orgullo: como brindar un servicio seguro inclusivo”.

“En la capacitación participaron empresas y profesionales de diversas áreas como alojamiento, transporte, agencias de viaje, guías turísticos, operadores de eventos, y plataformas digitales”, explicó el titular de Turismo.

Entre los municipios participantes están Aldama, Altamira, Jaumave, Tampico, Madero, Mante, González, Gómez Farías, Mainero, Llera, Guerrero, Reynosa, Hidalgo, Matamoros, Nuevo Laredo, Ocampo, Padilla, Río Bravo, Soto la Marina, Tula y Victoria.

El funcionario estatal explicó que la capacitación se dio a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística en colaboración con la Secretaría de Turismo del gobierno de Tamaulipas.

Refirió que todo ello centrado en los pilares de la hospitalidad inclusiva, empatía, sensibilidad, comunicación respetuosa, experiencias auténticas, entorno seguro, protocolos claros y seguridad para la población LGBTIQ+.

“El lenguaje respetuoso es la base para construir espacios más seguros e incluyentes para todas y todos”, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

8 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Avanza construcción de la Ciudad Judicial en la capital tamaulipeca

2 min ago

Busca alianza estratégica certificar producción de carbón vegetal y reducir emisiones

5 min ago

Firma SEBIEN convenio con Universidad Tecnológica de Altamira

12 min ago

Atiende gobernador a Colectivos de Búsqueda; acuerdan trabajo conjunto

17 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button