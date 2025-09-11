Firma SEBIEN convenio con Universidad Tecnológica de Altamira

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2025.- A través de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Bienestar Social y la Universidad Tecnológica de Altamira, estudiantes de esa institución educativa prestarán su servicio social en diversas prácticas profesionales que enriquecerán sus competencias académicas y contribuirán al desarrollo de Tamaulipas.

Esta firma de convenio fue suscrita por la secretaria de Bienestar Social de Tamaulipas, Silvia Casas González, y la rectora de la Universidad Tecnológica de Altamira, Mara Grassiel Acosta González, en una reunión efectuada en la Sala de Juntas del piso 20 de la “Torre Bicentenario”, a donde acudieron los representantes jurídicos de ambas partes: Jesús Demetrio Reyes Monsiváis y Alan Jonathan Arévalo Rodríguez, respectivamente.

En el mensaje de recibimiento, Silvia Casas González expresó su profundo reconocimiento a los estudiantes que estuvieron presentes en este acto, de quienes dijo: “Su talento, creatividad y entusiasmo representan no sólo el presente de Tamaulipas, sino también su mayor fortaleza y esperanza de futuro”.

Precisó que en las y los estudiantes de hoy se refleja la capacidad de transformar el conocimiento en desarrollo, los sueños en proyectos y los proyectos en realidades que contribuyen positivamente al bienestar social.

Subrayó que, en el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, se tiene confianza en que el talento de los jóvenes sea la base para seguir avanzando hacia una sociedad de paz, con más justicia y bienestar social.

Con este convenio, reiteró, se reafirma la convicción de que el talento de la juventud, unido al compromiso institucional, hace posible que cada práctica profesional, cada proyecto de investigación y cada acción de servicio social se conviertan en oportunidades para aplicar el conocimiento, fortalecer habilidades y sembrar innovación.

En este acuerdo se establecen los ordenamientos para un trabajo coordinado que permitirá la organización de cursos, conferencias y actividades académicas; la producción de materiales de divulgación de las investigaciones realizadas, y el establecimiento de un marco de cooperación basado en la corresponsabilidad, el respeto y la eficiencia de ambas partes.