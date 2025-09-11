Avanza construcción de la Ciudad Judicial en la capital tamaulipeca

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 11 de 2025.- La nueva Ciudad Judicial, es una realidad tangible y destaca como un pilar de la transformación del Poder Judicial en Tamaulipas, gracias al impulso del gobierno estatal a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Así lo informó el titular de la SOP, Pedro Cepeda Anaya, quien subrayó que este proyecto, refleja la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de transformar y modernizar la impartición de justicia en el estado.

Destacó que la primera etapa presenta un avance significativo con una inversión superior a los 150 millones de pesos, destinados a la edificación principal y a obras complementarias como cafetería, caseta de vigilancia, estacionamiento, cisterna y cuarto de máquinas.

“Este complejo contará con juzgados familiares, civiles y penales, distribuidos en un edificio de dos niveles, diseñado para garantizar mayor eficiencia y accesibilidad en el sistema judicial”, precisó Cepeda Anaya.

Añadió que la Ciudad Judicial que se construye en la capital tamaulipeca, es parte de una reforma estructural, cuyo objetivo es modernizar y fortalecer al Poder Judicial en beneficio de la ciudadanía.