Reynosa factible para el desarrollo de parques eólicos bajo el Plan de Fortalecimiento 2025-2030

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 10 de 2025.- Como parte del Plan de Fortalecimiento 2025-2030, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables de la SEDENER, Roberto Manuel Rendón, realizó un recorrido en la ciudad de Reynosa junto con personal de proyectos de la Comisión Federal de Electricidad en los puntos estratégicos para la instalación de nuevos parques eólicos.

Explicó que la visita tuvo como propósito evaluar la factibilidad y medir la fuerza del viento en polígonos delimitados para la instalación de nuevos parques eólicos en la zona norte del estado, consolidando a Tamaulipas como líder en energías renovables a nivel nacional, tal y como lo impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En representación del secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el subsecretario Rendón sostuvo una reunión con autoridades de la CFE en las instalaciones de la subestación Aeropuerto de Reynosa, con el objetivo de identificar áreas potenciales de desarrollo y conocer las capacidades eléctricas y técnicas para futuras conexiones o ampliaciones.

“Bajo la encomienda del secretario Walter Julián Ángel, en Tamaulipas nos sumamos a la transición energética de nuestro país, impulsando proyectos que fortalezcan la generación de energías limpias y garanticen un futuro sostenible”, destacó Rendón durante la gira de trabajo.

Refirió que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con el aprovechamiento de su potencial energético y con la consolidación de proyectos estratégicos que contribuyan al bienestar, desarrollo económico y sustentabilidad de la entidad.