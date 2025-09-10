Fortalece Tamaulipas educación media superior con el seguimiento del Programa Avanzado de Diseño de Tecnología de Semiconductores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2025.- Con el objetivo de impulsar la educación media superior y la formación tecnológica de los estudiantes, Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, presidió la reunión de seguimiento del Programa Avanzado de Diseño de Tecnología de Semiconductores (PADTS).

Durante la sesión, en la que asistieron representantes de diversas instituciones educativas que compartieron avances, retos y propuestas para fortalecer la implementación del programa, el subsecretario destacó la disposición y las valiosas aportaciones de los participantes, reconociendo su colaboración al desarrollo de proyectos innovadores y a la consolidación de una educación de calidad en Tamaulipas.

Enfatizó que el PADTS no solo busca fomentar la formación académica en áreas estratégicas de la tecnología, sino también generar habilidades prácticas que permitan a las y los estudiantes estar mejor preparados para el mercado laboral y los desafíos del futuro tecnológico.

Reiteró el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, con la educación como el motor fundamental del desarrollo del estado, recordando que cada iniciativa y cada proyecto se alinean con la visión de ofrecer oportunidades de aprendizaje de alto nivel para las y los jóvenes tamaulipecos.

En la reunión se acordó continuar con el seguimiento y la evaluación de los programas, asegurando que las políticas educativas en el estado se mantengan orientadas a la innovación, la excelencia y el fortalecimiento de las competencias tecnológicas de las y los estudiantes.