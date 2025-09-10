Fortalece STPS  justicia laboral en Tamaulipas

-Celebran Tercera Sesión Ordinaria 2025 de la Junta de Gobierno de los Centros de Conciliación Laboral

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 10 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas llevó a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2025 de la Junta de Gobierno de los Centros de Conciliación Laboral del Estado, encabezada por su titular, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

En el marco de esta reunión, por parte del titular de los CCLT, José Ives Soberón Mejía, se presentaron los avances del Programa Anual de Trabajo 2025, así como información estadística que refleja los logros alcanzados durante el segundo trimestre del año en materia de atención a las y los trabajadores tamaulipecos.

Los Centros de Conciliación Laboral han atendido 17 mil 873 solicitudes, de las cuales más de 15 mil 366 han concluido mediante la vía conciliatoria, lo que representa una efectividad del 83 por ciento. Estos resultados han generado beneficios económicos directos para las personas trabajadoras del estado, con indemnizaciones que superan los 905 millones 614 mil 709.33 pesos.

La sesión contó con la participación de representantes de la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría de Administración, la Subsecretaría de Inversión, Entidades y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Poder Judicial, el Órgano de Control de la STPS, así como personal directivo del Centro de Conciliación Laboral de Tamaulipas.

Illoldi Reyes indicó que estos avances reafirman el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, de privilegiar el diálogo y la conciliación como ejes centrales de la justicia laboral, consolidando el modelo humanista y de transformación que se impulsa en la entidad.