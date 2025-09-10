 Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Van en serio contra corruptos

*Por lo pronto, ya procesaron a Mario Gómez Monroy de Educación

*Y que van por otro Mario que seguido lo ven por la cafetería o entre los jardines de la SET

El ex Secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, fue vinculado a proceso por el delito de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, tras presuntamente desviar 8. 2 millones de pesos mediante un convenio irregular con la aseguradora Metlife durante el gobierno del “Chompa de Res” Francisco García Cabeza de Vaca.

Hay suficientes pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas y ni para dónde se haga.

Pero el caso no para ahí, hay que ver quién lo acompañaba por esos ilícitos cometidos y seguramente aún hay gente ligada a él en la dependencia, que la verdad no dude también vayan por algunos de ellos o si es que ya se fueron del estado.

El caso de Mario Gómez Monroy ex Secretario de Educación de Tamaulipas

Por lo pronto, ya está dictada la sentencia en la Sala ‘H’ del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario de Primera Región Judicial por la Jueza Martha Patricia Rodríguez Salinas. Mario Gómez Monroy, cuando era Subsecretario de administración de la misma dependencia, firmó un convenio en enero de 2018 sin facultades legales; desviando recursos a la cuenta de la SET en vez de la Secretaría de Finanzas.

¿A dónde se fue ese dinero?

Según la Fiscalía se utilizó que este fondo fue para pagar proveedores sin justificación alguna y para beneficio personal, incluyendo al propio funcionario, primo del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y del senador José Ramón Gómez Leal, el JR.

Total que Gómez Monroy ya fue vinculado a proceso en septiembre de 2023. En 2022 de agosto se dictó un fallo condenatorio y se estableció la pena de 19 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional; además de la obligación de reparar el daño por un poco más del monto desviado.

Hasta ahí está todo bien, pero insisto, seguramente habrá más inmiscuidos en este asunto en el actual organigrama de la SET y si es así, aténganse a las consecuencias porque también van por ustedes, por lo que la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas investiga otros casos de desvió de recursos en la misma dependencia, adelantando que hay más personas relacionadas con el mismo tema, por lo que se realizaran operativos de un momento a otro para detener a otros implicados.

Sobre el tema de atraco, tampoco descarte que vayan por el ex gobernador, “La Morsa” de Egidio Torre Cantú y su gente, quienes también están en la mira de la ley, por desfalcos al Ipsset, por un monto que supera los dos mil millones de pesos. Uno de los presuntos responsables seria Jorge Abrego Adame, que por cierto, también fue Subsecretario de la SET, parea variar en administración. Material hay de sobra para la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas y van por todos hasta donde tope, diría mi presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

NOTAS CORTAS

1.- Recuerde muy bien y que no se les olvide. Este próximo 30 de septiembre, ultimo día del mes, rendirá su primer informe de labores de su segunda administración municipal ante el Cabildo y la ciudadanía en general, Lalo Gattás Báez, y que según será en el Centro Cultural Amalia G. de Castillo Ledón, donde informará la evaluación de todos los trabajos que ha hecho en pavimentación, bacheo, servicios públicos, parques y jardines, alumbrado público, entre otros rubros más. Así que hay que estar pendientes de todo lo expuesto por el edil capitalino que seguramente se traducirán en hechos y realidades. Por lo pronto, las invitaciones ya están corriendo por su staf de colaboradores. Uno de los que figurará en el evento será sin duda el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, quien llevará el orden del día. Pendientes.

2.- El saludo de la columna es para todo el personal que labora eficientemente en la Dirección de Auditoria Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Todos ahí traen la camiseta bien puesta de la 4T y por ende, del número 1 de la entidad, AVA. Los mismos que están comprometidos con el pueblo y sacan bien la chamba.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.