Detienen en Tula a integrantes de un grupo delincuencial

Cd. Victoria, Tam.- Septiembre 09 de 2025,. El Gobierno del Estado de Tamaulipas informa que en un Operativo Conjunto, Agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y de la Guardia Estatal, detuvieron en el municipio de Tula a ocho personas integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

Derivado de trabajos de inteligencia y de la estrecha colaboración entre autoridades federales y estatales, se aseguró un inmueble en el que fueron detenidos Jesús Iván “V”, Josúe Orlando “M”, Juan Manuel “G”, Sergio Pablo “M”, José Luis “H”, José Luis “P”, Ángel Daniel “V” y Juan Antonio “H”.

Durante la acción también se aseguraron armas largas y cortas, cargadores, equipo táctico y 3 vehículos, logrando con ello la desarticulación de una de las células de este grupo criminal en la región.

Los detenidos y los elementos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Este resultado es muestra del compromiso de las instituciones de seguridad y justicia de Tamaulipas para fortalecer el Estado de Derecho, combatir frontalmente a la delincuencia y garantizar la tranquilidad de las familias tamaulipecas.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas continuará trabajando en estrecha coordinación con las fuerzas armadas y de seguridad pública, manteniendo acciones firmes y permanentes para salvaguardar la seguridad de las familias tamaulipecas.