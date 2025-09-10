Definen SEDUMA fronteras entre Altamira, Ciudad Madero y Tampico

-La rectificación de límites de los municipios de la zona conurbada, resuelve un problema histórico y abre paso a un desarrollo urbano ordenado, seguro y con visión de futuro que beneficiará a la ciudadanía

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 10 de 2025.- En cumplimiento a la estrategia del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer la colaboración con los municipios, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) hizo entrega del documento que comprende la Rectificación de los Límites entre los Municipios de la Zona Conurbada del Sur de Tamaulipas, un proyecto elaborado por el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN).

Este trabajo pone fin a una problemática histórica que por décadas generó inseguridad jurídica, duplicidad de domicilios y conflictos en el uso del suelo en Altamira, Ciudad Madero y Tampico. Con el nuevo trazo, se brinda certeza en la tenencia de la tierra, claridad en los procesos de catastro y seguridad social, además de fortalecer la planeación del crecimiento urbano.

La Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, destacó la importancia de este paso al subrayar, “con este consenso eliminamos conflictos administrativos y sentamos las bases de un desarrollo urbano ordenado y sustentable para la zona conurbada”.

El proceso, retomado en 2022 por el IMEPLAN en coordinación con los tres municipios, incluyó más de 20 reuniones técnicas, la definición de 7 Puntos de Control Topográfico y 199 vértices, sustentados en la división geoestadística del INEGI.

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, y el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado para concretar un acuerdo que marcará un antes y un después en la planeación metropolitana.

Este esfuerzo se convierte en el primer caso en Tamaulipas donde municipios rectifican sus límites territoriales mediante consenso institucional, con proyección de ser referente a nivel nacional.

En la reunión también participaron la directora general del IMEPLAN, María Silvia Montalvo Tello; el coordinador de Fortalecimiento Institucional de la SEDUMA, Rommel Samuel Silva Saldaña, y representantes del municipio de Altamira.