CEDES de Tamaulipas preservan salud de la población penitenciaria

-Se realizan campañas de salud visual, oftalmológicas y vacunación, entre otros servicios

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 10 de 2025.- Al ser la salud un derecho fundamental y un eje en la estrategia integral de reinserción social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) realiza diversas acciones en los cinco Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de la entidad, con la finalidad de garantizar el acceso a servicios de salud a las personas privadas de la libertad (PPLs).

En el CEDES Altamira, el Departamento de Atención Médica recibió a personal de la Clínica Óptica ABC, el cual benefició a 21 PPLs con exámenes de la vista gratuitos y lentes a bajo costo.

Por otro lado, en el CEDES de Nuevo Laredo, se realizan de manera permanente campañas de higiene oral, tratamiento de enfermedades, educación sobre salud bucal y servicios como limpieza y extracciones dentales en el consultorio del centro.

En el CEDES Victoria, el Departamento de Atención Médica, en coordinación con el Departamento de Trabajo Social llevaron a cabo una campaña de vacunación que benefició a 67 PPLs del área varonil con la aplicación de vacunas contra tétanos, neumococo, sarampión y rubéola; mientras que, en el área femenil se aplicaron las dosis triple viral, neumococo hexavalente y contra el rotavirus a dos menores de edad y 47 mujeres; cabe mencionar, 80 PPLs recibieron una cartilla de vacunación.

Otras acciones implementadas en este centro fueron la entrega de artículos de higiene bucal, menstrual e insumos para una alimentación saludable a 87 mujeres en proceso de reinserción social, así como a sus hijos e hijas que residen en este centro penitenciario, estos últimos, entregados por la empresa “Operadora de Comedores Saludables”.