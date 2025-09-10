Apuesta Gobierno de Tamaulipas por tecnología ambiental

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 10 de 2025.- En un esfuerzo conjunto por restaurar las zonas afectadas por incendios forestales, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura (SDRPA) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), iniciaron un proyecto de colaboración interinstitucional que busca alternativas viables y sostenibles para la recuperación de ecosistemas.

Como parte de esta iniciativa, ambas dependencias sostuvieron una reunión virtual con Raussel Ramírez Camacho, especialista en Restauración Ambiental y titular de una consultoría ambiental con sede en el sureste de México. Desde 2019, Ramírez Camacho ha trabajado en la implementación de técnicas innovadoras para la regeneración forestal, destacando el uso de “seed bombs” o bombas de semillas, mediante dispersión aérea.

Esta técnica consiste en lanzar, desde avionetas, cápsulas biodegradables que contienen semillas adaptadas a las condiciones del terreno. Estas bombas están diseñadas para proteger la semilla y conservar su viabilidad hasta que las condiciones de humedad y temperatura sean óptimas para su germinación. Su aplicación ha demostrado ser eficaz en regiones donde la reforestación tradicional es limitada debido a factores topográficos o ambientales.

Durante la reunión participaron el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, y la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue, quienes coincidieron en la importancia de adoptar soluciones innovadoras y basadas en evidencia científica para acelerar los procesos de restauración ecológica.

Varela Flores afirmó que la implementación de estas tecnologías, representa un paso hacia la recuperación de las áreas naturales afectadas, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

También estuvieron presentes Celene Ramírez García, directora de Fomento Forestal y Eduardo Garza García, jefe de Departamento de Prevención y Conservación.