Supervisan Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Tampico obras estratégicas para mejorar el sistema hidrosanitario municipal

Tampico, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2025.- El secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez, junto a la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal, y el gerente de la Comapa Sur, Francisco González Casanova, realizaron un recorrido de supervisión en los sitios donde se llevan a cabo importantes trabajos de mejora en la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Durante la visita a la Colonia Enrique Cárdenas, constataron los avances en la reposición de 480 metros lineales de colector entre la calle Villahermosa y la Avenida Monterrey. Asimismo, en el lugar se lleva a cabo el mantenimiento mediante dragado del colector de 36 pulgadas de diámetro y 700 metros de longitud, así como la reposición de 200 metros de colector de 60 pulgadas de diámetro, acciones que brindan solución a los derrames a cielo abierto que afectaban a familias de las colonias aledañas.

Posteriormente, en la Colonia Niños Héroes, se verificaron los resultados de la quinta etapa de reconfiguración del colector sanitario de la Calle Burton E. Grossman, donde se sustituyeron 110 metros lineales de tubería dañada, optimizando el funcionamiento de la red de drenaje y mejorando el servicio a las familias de la zona. Con esta intervención, se alcanzan 450 metros lineales rehabilitados, beneficiando directamente a habitantes de las colonias Niños Héroes, Ampliación Niños Héroes, San Francisco y Fraccionamiento Floresta.

“Estas acciones reflejan nuestro compromiso por mejorar la calidad de vida de las familias tampiqueñas y garantizar un sistema hidráulico de calidad para Tampico”, destacó el secretario durante el recorrido.

El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, continúa trabajando en obras de infraestructura hidráulica que mejoran la calidad de vida de las familias tampiqueñas, reforzando el compromiso con la modernización de los servicios públicos.