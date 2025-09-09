Retoma actividades la Academia Social de Valores

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Septiembre 09 de 2025.- En un ambiente de aprendizaje y convivencia comunitaria, la secretaria de Bienestar, Silvia Casas González, puso en marcha una nueva edición de la Academia Social de Valores y las Jornadas Cívicas en la escuela primaria rural Pedro José Méndez, ubicada en el ejido La Libertad, municipio de Victoria.

En su mensaje, la titular de SEBIEN felicitó a la comunidad educativa por su entusiasmo y compromiso al sumarse a estas actividades, dirigidas a las y los alumnos para favorecer su desarrollo integral mediante diversas manifestaciones artísticas, ecológicas, deportivas, de autocuidado y seguridad.

“Es para mí un honor estar aquí y hacerles llegar el saludo de nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien trabaja intensamente con voluntad y compromiso por el bienestar de las familias tamaulipecas”, expresó.

Agregó que las actividades programadas para esta semana han sido diseñadas específicamente para estudiantes de planteles ubicados en zonas vulnerables, conforme a lo establecido en esta estrategia, orientada a contribuir al crecimiento de una sociedad humanista, con valores, cultura cívica y ética.

La Secretaria de Bienestar agradeció la colaboración de las dependencias gubernamentales que integran el programa, destacando la participación del DIF Estatal en la promoción de la unidad y la paz.

“Disfruten, aprendan y compartan en casa lo que vivirán en cada una de las actividades preparadas especialmente para ustedes”, subrayó.

La Academia Social de Valores está diseñada para ofrecer experiencias que fortalezcan los valores y la disciplina en niñas y niños de escuelas primarias ubicadas en zonas de rezago social en la región centro del estado.

El programa incluye jornadas cívicas que promueven la responsabilidad social y el respeto a los derechos humanos; dinámicas deportivas orientadas al trabajo en equipo; así como actividades educativas para el fomento a la lectura, el aprendizaje, la conciencia ecológica, el autocuidado de la salud y la realización de justas deportivas.

A la ceremonia de apertura de esta jornada cívica, educativa, cultural, artística y deportiva asistieron el director del plantel, profesor Francisco Javier Montelongo Guzmán; el comisariado ejidal, Eligio Bautista Turrubiates; la presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Melissa Sarahí Manzano Bautista; y Libby Michelle Hernández Robledo, en representación del alumnado.