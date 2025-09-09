Realizan Feria de Servicios para las Mujeres por la Paz en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2025.- Con el objetivo de acercar servicios gratuitos a más mujeres, se realizó la Feria de Servicios para las Mujeres por la Paz en Ciudad Victoria, informó Marcia Benavides, directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT).

Explicó que esta iniciativa del Gobierno de México se llevó a cabo con la colaboración del Sistema DIF Tamaulipas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Salud y el Servicio Nacional de Empleo.

“Los módulos ofrecieron servicios completamente gratuitos para las mujeres, desde asesoría jurídica y psicológica, promoción de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, hasta información sobre salud preventiva, capacitación, búsqueda de empleo y más. Todo esto con el objetivo de promover su bienestar integral, esperando que este tipo de apoyos lleguen cada vez a más mujeres en todo el estado”, agregó.

“Seguiremos impulsando este tipo de acciones desde el IMT, en coordinación con los distintos niveles de gobierno, para lograr que cada vez más mujeres tengan acceso a recursos, herramientas y apoyos que fortalezcan su bienestar”, concluyó Marcia Benavides.