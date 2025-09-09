POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< A que le supo lo robado al ex secretario de Educación

La sentencia de 19 años de cárcel a Mario G, ex titular de la Secretaría de Educación en Tamaulipas por peculado al desviar más de 8.2 millones de pesos, pone de manifiesto que, en Tamaulipas se ha escuchado, y aplica el mensaje de la presidenta Sheinbaum, de “acabar con la corrupción”; sin esta práctica los recursos, “podrán alcanzar para hacer más cosas en beneficio del pueblo”, dijo la mandataria.

Aunque la sentencia de 19 años aún puede ser modificada, se observa decisión por cambiar patrones de conducta del pasado que eran generosamente tolerantes.

El desvío de más de 8.2 millones de pesos protagonizado por el ex secretario de Educación, será restituido por el hoy acusado, quien deberá pagar a la SET 8 millones 285,978 pesos con 87 centavos, que entendemos incluye un interés sobre lo sustraído, además de una multa de 500 UMA´s que equivalen a 52 mil 921 pesos, lo cual no lo libra de la pena corporal.

En esas circunstancias, deberán desalentarse conductas ilícitas, que ya no contarán con el encubrimiento y la tolerancia que practicaron administraciones del pasado. Precisamente ese es el propósito, desactivar esta clase de comportamientos, que dañan al erario y al servicio público en perjuicio de los gobernados.

Este capítulo nos recuerda un pasaje que no aparece en la Biblia, pero se adjudica a Jesús y Pedro, cuando este último roba un pan para saciar su hambre por la práctica del ayuno, alimento que no pudo disfrutar porque Jesús a cada momento le preguntaba algo y tenía que tirar el bocado. Al final el Maestro le pregunta, “a que te supo lo robado” y Pedro responde “a nada Señor”.

Así don Mario, con esa infracción monetaria y pena corporal, lo sustraído no le va a saber a nada agradable. El mensaje es desalentar prácticas deshonestas en tiempos donde se ve voluntad política por abatir la corrupción.

EN TAMPICO CREAN ORGANO ANTICORRUPCIÓN. – El Ayuntamiento del Puerto Jaibo, está por crear una secretaría, que se ocupará de combatir los actos de corrupción en los que puedan incurrir los funcionarios de la administración municipal.

Esta iniciativa es un signo de buena voluntad que de alguna manera vienen a sumarse a las tendencias que está marcando la federación y el Estado, y que pronto estaremos viendo que otros alcaldes las pondrán en marcha en sus ayuntamientos.

En el Gobierno del Estado, se creó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; por ello se prevé abrir la dependencia de Tampico a finales de este año. Esta área del servicio público tendrá en su seno las oficinas de transparencia y de datos personales sin suplir a la Contraloría Municipal.

El refranero diría, “al lugar al que fueres, haz lo que vieres”.

RECTOR ENTREGA UNIDAD DE TRANSPORTE A UNIVERSITARIOS. – En la decisión de estrechar los lazos entre la máxima autoridad universitaria y la comunidad estudiantil, el rector Dámaso Anaya Alvarado ha emprendido una gira itinerante denominada, “Un día con tu rector”, que incluye las 27 dependencias académicas que conforma la UAT, un recurso que le permitirá escuchar de manera directa a la comunidad estudiantil, conocer sus proyectos y fortalecer la formación integral de los jóvenes a través de un acompañamiento institucional en las diferentes áreas que hacen posible su formación integral.

La más reciente de sus visitas tuvo lugar en la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), donde sostuvo un encuentro directo con estudiantes, docentes y personal administrativo del plantel. Ahí el rector de la UAT recorrió instalaciones académicas, áreas de convivencia y espacios deportivos, y se dio la oportunidad de dialogar con los estudiantes, quienes les compartieron sus experiencias formativas y sus aspiraciones profesionales.

En este recorrido dialogó con los estudiantes, e hizo un espacio para entregar a la FCAV, una unidad de transporte tipo van, la cual vendrá a mejorar la movilidad de estudiantes y docentes en sus actividades. Antes, fue recibido por el director del plantel, Jesús Gerardo Delgado Rivas, quien lo acompañó en su recorrido por las instalaciones, donde sostuvo con las y los jóvenes un diálogo abierto y constructivo que permitió atender inquietudes y reconocer las iniciativas que impulsan desde los ámbitos académico, cultural, deportivo y de emprendimiento.

MUNICIPIO PREVIENE AZOLVAMIENTOS Y LIMPIA VIALIDADES. – En plena temporada de lluvias el Municipio de Victoria, trabaja en la limpieza de vialidades para prevenir posibles azolvamientos. Cuadrillas del ayuntamiento trabajan de manera intensa para mantener a la ciudad más limpia y segura con operativos de mantenimiento de infraestructura urbana en bulevares, calles, plazas y avenidas principales.

El alcalde Eduardo Gattás Báez este martes efectuó un recorrido en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos el camellón central del boulevard Fidel Velázquez, donde se realizaron trabajos de chapoleo, recolección de basura y poda de árboles. De igual manera supervisó las acciones a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio, para verificar su avance.

A partir de septiembre las cuadrillas de parques y jardines, de barrido manual, servicios complementarios y alumbrado público han fortalecido el compromiso del gobierno capitalino con sus habitantes, en el sentido de embellecer el entorno urbano en 1,766 kilómetros de distintos sectores de la ciudad.