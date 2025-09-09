Estatales

Participa Tamaulipas en el panel  del Primer Foro Internacional de Conciliación Laboral

30 min ago
1 minuto de lectura

-El titular de los CCLT, desarrolló el tema “Conciliación Laboral, una ventana de oportunidad para fortalecer el diálogo pacífico entre trabajadores y empleadores”

Puerta Vallarta, Jalisco.- Septiembre 09 de 2025.- Tamaulipas participó en el Primer Foro Internacional de Conciliación Laboral, realizado en  Puerto Vallarta, Jalisco, evento que tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a los retos y avances del nuevo modelo laboral en México, así como promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre especialistas nacionales e internacionales en la materia.

El Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado, José Ives Soberón Mejía representó a Tamaulipas, participando en el panel denominado “Conciliación Laboral, una ventana de oportunidad para fortalecer el diálogo pacífico entre trabajadores y empleadores”.

En su intervención Soberón Mejía, señaló “La aplicación de este nuevo modelo de justicia laboral tiene un gran número de beneficios, y espacios como este foro son importantes para la difusión”

A este foro, acudieron directores generales de diversos Centros de Conciliación del país, representantes de la Organización Internacional del Trabajo, de la Embajada de Estados Unidos, cámaras empresariales, sindicatos e invitados de países como Canadá y Argentina. Se abordaron temas como: La conciliación individual y colectiva; Perspectiva de género en los procesos conciliatorios; Derechos humanos, y El impacto del T-MEC y la construcción de una justicia laboral más incluyente, eficiente y cercana.

El Primer Foro Internacional de Conciliación Laboral, representa una oportunidad para consolidar alianzas, posicionar a la conciliación laboral como un pilar para el bienestar y consolidar el modelo de justicia laboral en Tamaulipas, afirmó Soberón Mejía.

30 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León gestiona beneficios en favor de estudiantes tamaulipecos

33 min ago

Capacita SABG a Comités de Contraloría Social en ejido Jacinto Canek de Villa de Casas

37 min ago

Fortalece Tamaulipas educación media superior con el seguimiento del Programa Avanzado de Diseño de Tecnología de Semiconductores

42 min ago

Supervisan SEDUMA y COTACYT proyectos de cambio climático y gestión de residuos

47 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button