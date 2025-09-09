Participa Tamaulipas en el panel  del Primer Foro Internacional de Conciliación Laboral

-El titular de los CCLT, desarrolló el tema “Conciliación Laboral, una ventana de oportunidad para fortalecer el diálogo pacífico entre trabajadores y empleadores”

Puerta Vallarta, Jalisco.- Septiembre 09 de 2025.- Tamaulipas participó en el Primer Foro Internacional de Conciliación Laboral, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco, evento que tuvo como objetivo generar un espacio de reflexión y diálogo en torno a los retos y avances del nuevo modelo laboral en México, así como promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre especialistas nacionales e internacionales en la materia.

El Director General del Centro de Conciliación Laboral del Estado, José Ives Soberón Mejía representó a Tamaulipas, participando en el panel denominado “Conciliación Laboral, una ventana de oportunidad para fortalecer el diálogo pacífico entre trabajadores y empleadores”.

En su intervención Soberón Mejía, señaló “La aplicación de este nuevo modelo de justicia laboral tiene un gran número de beneficios, y espacios como este foro son importantes para la difusión”

A este foro, acudieron directores generales de diversos Centros de Conciliación del país, representantes de la Organización Internacional del Trabajo, de la Embajada de Estados Unidos, cámaras empresariales, sindicatos e invitados de países como Canadá y Argentina. Se abordaron temas como: La conciliación individual y colectiva; Perspectiva de género en los procesos conciliatorios; Derechos humanos, y El impacto del T-MEC y la construcción de una justicia laboral más incluyente, eficiente y cercana.

El Primer Foro Internacional de Conciliación Laboral, representa una oportunidad para consolidar alianzas, posicionar a la conciliación laboral como un pilar para el bienestar y consolidar el modelo de justicia laboral en Tamaulipas, afirmó Soberón Mejía.