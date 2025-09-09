Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León gestiona beneficios en favor de estudiantes tamaulipecos

Monterrey, Nuevo León.- Septiembre 09 de 2025.- Como resultado de la gestión realizada por la Oficina de Representación del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León y al apoyo de la Universidad de Monterrey (UDEM), se logró la condonación del pago correspondiente a la expedición de documentos oficiales solicitados por alumnos tamaulipecos que cuentan con apoyos educativos del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (ITABEC), inscritos en el periodo Otoño 2025.

La Universidad de Monterrey expidió en original los documentos solicitados, mismos que ya han sido entregados directamente al ITABEC, con el propósito de facilitar el proceso administrativo que respalda a las y los estudiantes beneficiarios del programa de crédito educativo.

La representante del Gobierno de Tamaulipas en Nuevo León, Beatriz del Cos expresó: “Este logro representa un apoyo significativo al desarrollo académico de los jóvenes tamaulipecos, al evitarles gastos adicionales y asegurar que su documentación oficial se encuentre en tiempo y forma para continuar con sus trámites”.

Refirió que con esta acción se fortalece el compromiso de la Oficina de Representación, al respaldar a la comunidad estudiantil tamaulipeca, facilitando trámites y contribuyendo a que más jóvenes continúen con éxito su formación académica