Por: Raúl Terrazas Barraza

Diputados de la 66

Nadie desconoce que existen elementos suficientes para dar cuenta desde el punto de vista judicial de los que fueron funcionarios en la administración del pasado reciente y que, esquilmaron los presupuestos en todas las áreas del Gobierno durante el sexenio 2016-2022.

El asunto es que, esos que se fueron hace casi tres años dejaron todo bien amarrado para protegerse de la cárcel, sin embargo, el tiempo, como siempre es el encargado de sacar todo a la luz y colocar a cada quien en el lugar que le corresponde.

Ya con dos exsecretarios del gabinete dos 16 dos 22, están en serios líos con la justicia y un tercero, Gilberto Estrella Hernández, que tuvo a su cargo la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, todavía no libra la vinculación a proceso del 2023, pero, en calidad de mientras responderán por su mala administración el exsecretario de Administración, Rómulo Garza Martínez y el que estuvo en educación Mario Gómez Monrroy.

A este último le acaban de dar casi 20 años de cárcel, en el entendido de que, si se podrá bien podrían reducirle la condena, aunque eso de nada vale, porque ya cuando se pisan ese tipo de espacios, ni con la visita semanal de los que fueron sus mejores amigos y con quienes colaboró, podrán resarcirse.

En este escenario, las y los Diputados regeneracionista de la legislatura 66, fueron al a Ciudad de México para hablar desde la Cámara Baja del Congreso de la Unión sobre la creación de una Comisión Especial que se encargará de investigar las irregularidades denunciadas en el sector salud y que implica más de tres centenares de millones de pesos.

Hablaron también de las relaciones de los funcionarios del sexenio pasado con quienes se han dedicado a prácticas ilícitas y consideran que existen elementos para llevar a juicio a los malos funcionarios, en el entendido de que, el daño a Tamaulipas fue mayúsculo, porque cientos de obras pública y programas se pagaron a muy altos precios, pero, nunca se hicieron o se llevaron a cabo.

Las y los diputados regeneracionistas que estuvieron en la capital del país, en voz de su líder, Humberto Prieto Herrera, denunciaron la orquestación de una campaña contra la Magistrada electa, Tania Contreras López, a quien, hasta un amparo le inventaron para poner en duda su calidad profesional y desempeñarse como titular del Poder Judicial de Tamaulipas a partir del primero de octubre venidero.

El Legislador que, se inició en la política como panista, hizo ver que los exfuncionarios del sexenio pasado, dan muestras de temor por la renovación de los Poderes Judiciales Federal y Estatal, ya que, no podrán comprarlos para protegerse y está cierto de que, la justicia a veces tarda, pero, siempre llega.

Los otros

En el país está en marcha la Semana Nacional de Salud Pública 2025, bajo el lema, Unidos por tu salud, construyendo bienestar y para ello, el secretario de Salud, Doctor Vicente Hernández Navarro, acudió a un evento en el que estuvieron los directivos de todas las dependencias que tienen a su cargo atención médica y programas preventivos, desde el momento que se trata de una estrategia nacional del Gobierno Federal, para avanzar en la prevención de las enfermedades.

En las canchas techadas de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines de esta capital, padres de familia, alumnos de escuelas de todos los niveles, personas que pertenecen a organizaciones de la sociedad civil y en especial jóvenes de las Universidades locales, pudieron recorrer todos los estands en los que se mostraba de una forma práctica cada estrategia y programa cuyo fin es mejorar la salud de la población.

La Semana Nacional de Salud Pública, tiene acciones a nivel nacional y estatal que serán cuantificadas, con las cuales se busca llegar a la comunidad, bajo el esquema de la prevención, sobre todo aquella que se soporta en cambios personales, familiares y de la sociedad que implican alimentación saludable, ejercicio, con la idea de que, las enfermedades no lleguen ya que, según palabras del Secretario Hernández Navarro, son los buenos estilos de vida los que condicional la salud.

Por su lado, la secretaria de Bienestar Social, que asistió al evento de salud, pero, debió de trasladarse al Palacio de Gobierno para una conferencia de prensa que tenía agendada, en la cual dio a conocer la realización del dos al 13 de octubre venidero, es decir, en menos de un mes, de la nueva edición del Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano que tendrá actividades en los 43 municipios de la entidad.

La funcionara estuvo acompañada del responsable del instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Héctor Romero Lecanda, hizo saber que, el evento que tendrá casi 60 agrupaciones de exponentes de cultura, arte, música y música, serán los responsables de la gran fiesta que ya es esperada en todos los municipios.

El Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, es ya una de las tradiciones relevantes de la entidad y, por el alcance que tiene de llevar arte y cultura a los municipios, en donde es recibida con actitud positiva y en forma agradable, el Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya respaldó al cien la realización del mismo.